Украинцы за границей могут получить больничные и декретные: как это сделать — Finance.ua

Украинцы за границей могут получить больничные и декретные: как это сделать Сегодня 08:30 — Личные финансы

Украинцы за границей могут получить больничные и декретные: как это сделать

Украинские работники, находящиеся в эвакуации за границей, имеют право на пособия от Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Об этом пресс-служба ФССУ сообщает в Телеграме

«Несмотря на вынужденную эвакуацию за границу, украинские работники не теряют своего права на социальную защиту и обеспечиваются пособиями от Фонда социального страхования Украины. В частности, для застрахованных лиц, выехавших за границу из-за войны, ФССУ финансирует больничные и декретные пособия», — говорится в сообщении.

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Чтобы получить больничный или помощь от ФССУ, следует обратиться за медицинской помощью к врачу по месту нахождения. Созданный им документ, подтвердивший факт нетрудоспособности, будет являться основанием для дальнейшего документального оформления листка временной нетрудоспособности.

Как сообщалось, с 1 января 2023 года все полномочия по выплатам, которые администрирует Фонд социального страхования, перейдут в Пенсионный фонд. Верховная Рада приняла новую редакцию закона об общеобязательном государственном социальном страховании, которым предусмотрено присоединение Фонда социального страхования к Пенсионному фонду.

Укрінформ По материалам:

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