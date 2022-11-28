Украинцы за границей могут получить больничные и декретные: как это сделать — Finance.ua
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Украинцы за границей могут получить больничные и декретные: как это сделать

Личные финансы
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Украинцы за границей могут получить больничные и декретные: как это сделать
Украинцы за границей могут получить больничные и декретные: как это сделать
Украинские работники, находящиеся в эвакуации за границей, имеют право на пособия от Фонда социального страхования Украины (ФССУ).
Об этом пресс-служба ФССУ сообщает в Телеграме.
«Несмотря на вынужденную эвакуацию за границу, украинские работники не теряют своего права на социальную защиту и обеспечиваются пособиями от Фонда социального страхования Украины. В частности, для застрахованных лиц, выехавших за границу из-за войны, ФССУ финансирует больничные и декретные пособия», — говорится в сообщении.
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Чтобы получить больничный или помощь от ФССУ, следует обратиться за медицинской помощью к врачу по месту нахождения. Созданный им документ, подтвердивший факт нетрудоспособности, будет являться основанием для дальнейшего документального оформления листка временной нетрудоспособности.
Как сообщалось, с 1 января 2023 года все полномочия по выплатам, которые администрирует Фонд социального страхования, перейдут в Пенсионный фонд. Верховная Рада приняла новую редакцию закона об общеобязательном государственном социальном страховании, которым предусмотрено присоединение Фонда социального страхования к Пенсионному фонду.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Укрінформ
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