Украинцы могут оформить больничный в Польше: как это сделать — Finance.ua
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Украинцы могут оформить больничный в Польше: как это сделать

Личные финансы
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Украинцы могут оформить больничный в Польше: как это сделать
Украинцы могут оформить больничный в Польше: как это сделать
В Польше беженцы могут рассчитывать на оплачиваемый больничный. Для этого украинцы должны легально работать и платить отчисления на медицинское страхование.
Об этом пишет newsletterinpoland.
Если выполняются эти условия, то украинские беженцы могут оформить больничный для себя, больничный по уходу за больным ребенком, а также отпуск по уходу за больным родственником (если он нуждается в опеке). И работодатель не имеет права отказать.
Если человек работает неофициально, то больничный для него не предусмотрен.
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В Польше, как и в Украине, оформлением больничного занимается врач. Он проводит осмотр и принимает решение о предоставлении больничного, который выдается в электронном виде. Больничный автоматически попадает в систему ZUS.
Чтобы оформить больничный, необходимо иметь номер PESEL.
Пациенту, который находится в отпуске по болезни, должны продолжать платить зарплату.
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Кроме того, предусмотрены другие выплаты:
  • компенсация 80% от зарплаты по болезни без госпитализации;
  • если болезнь наступила во время беременности вследствие несчастного случая на работе, а также в случаях профессиональных заболеваний и в ситуации, когда больничный предоставляется для обследований и манипуляций, связанных с донорством — 100% от зарплаты;
  • если пациент находится в госпитале (без учета причин выше) — компенсация 70% от зарплаты;
  • 80% от зарплаты в случае больничного, выданного по уходу за больным ребенком или другим родственником;
Четких ограничений по сроку больничного нет, но есть некоторые нюансы выплат. Компенсацию по больничному предоставляет ZUS.
Представления в ZUS о выплате по больничному листу должны составлять только те, кто ведет самостоятельную экономическую деятельность, например частные предприниматели. Если деньги за больничный выплачивает работодатель, заявку подавать не нужно. Для этого достаточно только электронного больничного листа.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

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