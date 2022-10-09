Загранпаспорта и ID-карты: в Польше подорожали цены на услуги для украинцев — Finance.ua

Загранпаспорта и ID-карты: в Польше подорожали цены на услуги для украинцев Сегодня 07:37 — Личные финансы

Загранпаспорта и ID-карты: в Польше подорожали цены на услуги для украинцев, Фото: pasport.org.ua

В подразделениях украинского государственного предприятия «Документ», функционирующего в Варшаве, Кракове и Гданьске, подняли цены на услуги.

Об этом сообщает In Poland.

С момента открытия таких подразделений сначала в Варшаве, а затем в Кракове и Гданьске, стоимость их услуг составляла 335 злотых (2500 грн). Это сумма, которую клиенты платят дополнительно кроме стоимости самих паспортов или ID-карт. Теперь сервисный сбор в таких пунктах приема документов составляет 370 злотых (2700 грн).

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Также с сервисным сбором повысилась стоимость изготовления документов. Правда, только в редких случаях. Так, новая цена срочного изготовления ID-карты вместо украинского паспорта образца 1994 составляет 742 грн, ранее было — 498 грн. Таким образом, стоимость выросла на 244 грн.

Новая стоимость изготовления загранпаспорта в срочном режиме теперь составляет 1373 грн. Изначально было 1085 грн. Новая цена на срочное изготовление одновременно загранпаспорта и ID карты теперь составляет 2115 грн. Раньше было 1583 грн. Цена на изготовление загранпаспортов и ID-карт в несрочном (обычном) режиме осталась без изменений.

Справка Finance.ua:

в августе польский филиал украинского ГП «Документ» открыл в Варшаве центр обслуживания украинцев, вынужденно выехавших из Украины из-за полномасштабного вторжения России;

в учреждении можно подать заявления анкеты на оформление паспортных документов и получить готовые паспорта.

УНН По материалам:

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