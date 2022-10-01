Украинки в Польше могут получить 4000 долларов на открытие бизнеса — Finance.ua

Украинки в Польше могут получить 4000 долларов на открытие бизнеса Сегодня 23:06 — Личные финансы

Украинки в Польше могут получить 4000 долларов на открытие бизнеса, www.freepik.com

Украинки, приехавшие в Польшу с начала войны и желающие открыть здесь свое дело, приглашаются к участию в специальном проекте поддержки.

Несколько дней назад стартовала программа Rebuilding Ukrainian Business — Entrepreneurial Women, целью которой является поддержка женщин из Украины, желающих открыть собственную хозяйственную деятельность на территории Республики Польша, пишет ukrainianinpoland.pl

В рамках программы участникам будет предоставляться разнообразная помощь, конечной целью которой должна стать организация и открытие собственного бизнеса в Польше. Для этого организаторы подготовили набор инструментов и мероприятий:

общий тренинг, посвященный хозяйственной деятельности;

одноразовый ваучер на сумму, эквивалентную 4 000 долларов США (USD) для приобретения активов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности;

до 41 часа индивидуальных консультаций для каждой участницы по открытию и ведению хозяйственной деятельности, в том числе юридические консультации в этой сфере;

помощь в ведении бухгалтерского учета, а именно ежемесячная поддержка в бухгалтерском обслуживании хозяйственной деятельности участницы программы;

поддержка в продвижении бизнес-предложения, которая предоставляется выбранным организатором агентством и предусматривает до 50 часов.

При успешном прохождении общего тренинга, положительной оценке организаторами подготовленного бизнес-плана и готовности открыть хозяйственную деятельность до конца 2022 г. участник может рассчитывать на получение денежного ваучера и другой информационно-консалтинговой поддержки.

Бухгалтерская и маркетинговая поддержка бизнес-проектов участниц продлится до 12 месяцев после начала участия в программе.

Принять участие в программе может любая совершеннолетняя и дееспособная женщина, если она:

является гражданкой Украины;

имеет номер PESEL;

планирует начать хозяйственную деятельность в Польше до конца 2022 года.

Участница должна в течение всего периода действия программы (с момента подачи аппликационной формы и до завершения поддержки в рамках проекта) оставаться на территории Республики Польша.

Как будут отбираться кандидаты на участие в программе?

Участников программы будет выбирать специальная комиссия, собранная и уполномоченная организатором. Основанием для выбора определенного лица будет количество баллов, которые будут даваться за каждую аппликационную форму.

Каждая заявка будет проходить два этапа оценивания (формальное и по существу), во время которых, кроме корректности заполнения аппликационной формы, будет оцениваться:

бизнес-идея (последовательность и логичность, подробность описания деятельности, способ использования инструментов для продвижения);

потенциальная целевая аудитория и рынок (анализ клиентов, анализ ожиданий клиентов, анализ конкуренции и конкурентные преимущества, анализ масштаба ведения деятельности, включая территорию, место);

профессиональный опыт и образование кандидата (имеет ли он опыт, необходимый для ведения деятельности, и позволяет ли его образование успешно вести выбранную деятельность);

потенциал бизнес-проекта (обоснование и реальная возможность реализации идеи, оценка рисков и проблем, способ их сведения к минимуму, способность подобрать соответствующее оборудование);

цифровые инструменты, предназначенные для развития запланированной деятельности (создание веб-страницы, профиль в социальных сетях, реклама в интернете, интернет-магазин и т.п.).

Как принять участие в программе поддержки?

Набор заявок на участие в программе начался 26 сентября и продлится до 17 октября 2022 включительно. Чтобы присоединиться к проекту, выполните три простых шага:

подробно ознакомьтесь с условиями и правилами программы;

загрузите и заполните форму заявки;

отправьте заполненную регистрационную анкету по электронному адресу организаторов проекта ukrainianbusiness@impactcee.com.

Заявка должна заполняться исключительно в электронной форме на польском или украинском языке, а в теме письма необходимо указать «Апликационная форма». Неполные или некорректно заполненные аппликационные формы рассматриваться не будут. Организатор определит победителей отбора до 15 ноября 2022, о чем они будут уведомлены соответствующим электронным письмом.

uamedia По материалам:

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