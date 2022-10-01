Украинки в Польше могут получить 4000 долларов на открытие бизнеса — Finance.ua
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Украинки в Польше могут получить 4000 долларов на открытие бизнеса

Личные финансы
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Украинки в Польше могут получить 4000 долларов на открытие бизнеса
Украинки в Польше могут получить 4000 долларов на открытие бизнеса, www.freepik.com
Украинки, приехавшие в Польшу с начала войны и желающие открыть здесь свое дело, приглашаются к участию в специальном проекте поддержки.
Несколько дней назад стартовала программа Rebuilding Ukrainian Business — Entrepreneurial Women, целью которой является поддержка женщин из Украины, желающих открыть собственную хозяйственную деятельность на территории Республики Польша, пишет ukrainianinpoland.pl.
В рамках программы участникам будет предоставляться разнообразная помощь, конечной целью которой должна стать организация и открытие собственного бизнеса в Польше. Для этого организаторы подготовили набор инструментов и мероприятий:
  • общий тренинг, посвященный хозяйственной деятельности;
  • одноразовый ваучер на сумму, эквивалентную 4 000 долларов США (USD) для приобретения активов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности;
  • до 41 часа индивидуальных консультаций для каждой участницы по открытию и ведению хозяйственной деятельности, в том числе юридические консультации в этой сфере;
  • помощь в ведении бухгалтерского учета, а именно ежемесячная поддержка в бухгалтерском обслуживании хозяйственной деятельности участницы программы;
  • поддержка в продвижении бизнес-предложения, которая предоставляется выбранным организатором агентством и предусматривает до 50 часов.
При успешном прохождении общего тренинга, положительной оценке организаторами подготовленного бизнес-плана и готовности открыть хозяйственную деятельность до конца 2022 г. участник может рассчитывать на получение денежного ваучера и другой информационно-консалтинговой поддержки.
Бухгалтерская и маркетинговая поддержка бизнес-проектов участниц продлится до 12 месяцев после начала участия в программе.
Принять участие в программе может любая совершеннолетняя и дееспособная женщина, если она:
  • является гражданкой Украины;
  • имеет номер PESEL;
  • планирует начать хозяйственную деятельность в Польше до конца 2022 года.
Участница должна в течение всего периода действия программы (с момента подачи аппликационной формы и до завершения поддержки в рамках проекта) оставаться на территории Республики Польша.

Как будут отбираться кандидаты на участие в программе?

Участников программы будет выбирать специальная комиссия, собранная и уполномоченная организатором. Основанием для выбора определенного лица будет количество баллов, которые будут даваться за каждую аппликационную форму.
Каждая заявка будет проходить два этапа оценивания (формальное и по существу), во время которых, кроме корректности заполнения аппликационной формы, будет оцениваться:
  • бизнес-идея (последовательность и логичность, подробность описания деятельности, способ использования инструментов для продвижения);
  • потенциальная целевая аудитория и рынок (анализ клиентов, анализ ожиданий клиентов, анализ конкуренции и конкурентные преимущества, анализ масштаба ведения деятельности, включая территорию, место);
  • профессиональный опыт и образование кандидата (имеет ли он опыт, необходимый для ведения деятельности, и позволяет ли его образование успешно вести выбранную деятельность);
  • потенциал бизнес-проекта (обоснование и реальная возможность реализации идеи, оценка рисков и проблем, способ их сведения к минимуму, способность подобрать соответствующее оборудование);
  • цифровые инструменты, предназначенные для развития запланированной деятельности (создание веб-страницы, профиль в социальных сетях, реклама в интернете, интернет-магазин и т.п.).

Как принять участие в программе поддержки?

Набор заявок на участие в программе начался 26 сентября и продлится до 17 октября 2022 включительно. Чтобы присоединиться к проекту, выполните три простых шага:
  • подробно ознакомьтесь с условиями и правилами программы;
  • загрузите и заполните форму заявки;
  • отправьте заполненную регистрационную анкету по электронному адресу организаторов проекта ukrainianbusiness@impactcee.com.
Заявка должна заполняться исключительно в электронной форме на польском или украинском языке, а в теме письма необходимо указать «Апликационная форма». Неполные или некорректно заполненные аппликационные формы рассматриваться не будут. Организатор определит победителей отбора до 15 ноября 2022, о чем они будут уведомлены соответствующим электронным письмом.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
uamedia
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