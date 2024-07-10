Правительство разрешило не становиться на воинский учет некоторым поступающим до 25 лет: кому именно — Finance.ua

Правительство разрешило не становиться на воинский учет некоторым поступающим до 25 лет: кому именно Сегодня 16:15 — Личные финансы

Правительство разрешило не становиться на воинский учет некоторым поступающим до 25 лет: кому именно

Военнообязанные до 25 лет, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие с этих территорий за границу, могут не становиться на воинский учет при поступлении в украинские высшие учебные заведения.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Такое решение приняло правительство, учитывая, что такие поступающие не могут прибыть в ТЦК для постановки на воинский учет. Однако они должны это сделать по окончании военного положения.

Соответствующее правительственное постановление разработала команда Минреинтеграции в рамках совещаний с Генштабом, Минобороны, МВД, ГМС и МОН, а также заседаний Коордштаба по вопросам оккупированных территорий.

Напомним, согласно законодательству граждане мужского пола, которым исполняется 17 лет в год постановки на воинский учет, должны это сделать в течение января-марта. Для этого им нужно прибыть в районный или городской ТЦК и СП и подать необходимые документы. Юношам, которые не встали на воинский учет, пришлют повестку.

hromadske По материалам:

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