Как поступать абитуриентам, у которых утерян документ о среднем образовании — алгоритм — Finance.ua
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Как поступать абитуриентам, у которых утерян документ о среднем образовании — алгоритм

Личные финансы
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Как поступать абитуриентам, у которых утерян документ о среднем образовании — алгоритм
Как поступать абитуриентам, у которых утерян документ о среднем образовании — алгоритм
В результате боевых действий или оккупации выпускники школ могут потерять свой документ о среднем образовании. Он обязателен при поступлении, но в МОН разработали алгоритм действий в случае утери.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МОН.

Как поступать в случае утери документа об образовании

В первую очередь, абитуриенту нужно подать заявление на поступление через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». Все адреса и контакты образовательных центров можно найти по ссылке.
Эти центры созданы на базе заведений высшего или профессионального высшего образования, они работают с 1 июня по 30 сентября. После этого учебное заведение направляет будущего студента в прикрепленную школу, чтобы тот сдал годовое оценивание.
Это можно сделать с начала работы образовательных центров, но не позднее трех дней до завершения их работы.

Предметы годового оценивания

Сдать годовое оценивание нужно по украинскому языку и истории Украины.
Если нет возможности очно сдавать экзамен, можно сдать как индивидуальное собеседование с видеофиксацией. Справку об успешном прохождении годового оценивания образовательный центр автоматически получит от уполномоченного общеобразовательного заведения.
Как поступать абитуриентам, у которых утерян документ о среднем образовании — алгоритм
После годового оценивания в образовательный центр нужно подать следующие документы:
  • заявление
  • сертификат ВНО 2021 года или результаты НМТ (по желанию)
  • справку о постановке на учет ВПЛ (при наличии)
  • документ, удостоверяющий личность, а если он отсутствует — свидетельство о рождении
  • четыре цветные фотографии (3×4 см)
  • справку об успешном прохождении годового оценивания уполномоченного заведения общего среднего образования в год поступления (при отсутствии документа об образовании государственного образца и приложения к нему)
Можно подать до пяти заявлений только через один центр образования.

Сроки подачи заявлений в 2024 году

  • І этап (за средства госбюджета) — с 19 по 31 июля (18:00).
  • II этап (зачисление на контракт с возможностью перевода на вакантные бюджетные места) — с 19 июля по 23 сентября 2024 года.
Если поступающий получил рекомендацию к зачислению, он должен подтвердить выбор места обучения. Если невозможно сделать это лично или наложить КЭП, отправьте на электронный адрес образовательного центра сканированные копии соответствующих документов.

Образование ребенка: как инвестировать в обучение

По материалам:
РБК-Україна
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