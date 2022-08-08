Правительство расширило список тех, кто может получить гранты по проекту «єРобота» — Finance.ua

Правительство расширило список тех, кто может получить гранты по проекту «єРобота» Сегодня 12:05 — Личные финансы

Правительство расширило список тех, кто может получить гранты по проекту «єРобота»

Правительство внесло изменения в программу поддержки перерабатывающих предприятий в рамках проекта «єРобота». Теперь гранты по этой программе смогут получить и физические лица-предприниматели.

Об этом на заседании Кабинета Министров сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы продолжаем общаться с бизнесом, чтобы программа действительно масштабно заработала», — подчеркнул глава Правительства.

Что изменили в программе

Размер гранта теперь будет привязан к созданию определенного количества рабочих мест.

Изменения также коснулись программы микрогрантов в части поощрения малых фермерских хозяйств.

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«Расширяем направления, на которые можно тратить деньги. Теперь это закупка сырья, материалов, животных, программного обеспечения и других услуг и товаров, связанных с производством», — отметил Денис Шмыгаль.

Сколько заявок уже поступило на получение грантов

На получение грантов для создания или расширения существующих предприятий в рамках проекта «єРобота» уже поступило 6,5 тысячи заявок.

«6 тысяч заявок поступило на микрогранты до 250 тысяч гривен. 100 заявок — по программе создания новых теплиц и новых садов. Более 400 заявок — по программе создания новых перерабатывающих предприятий. Все это уже в ближайшие месяцы конвертируется в тысячи рабочих мест», — подчеркнул Глава Правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что такое количество заявок за первый месяц работы программы демонстрирует, что люди заинтересованы создавать собственный бизнес в Украине: «Государство в этом поможет, ведь частный сектор — это основа сильной и устойчивой экономики».

Справка Finance.ua

Правительство предоставляет гранты по нескольким направлениям:

гранты до 250 тыс. грн. на любой микробизнес.

гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки.

гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн. за 1 га) и строительство новых теплиц (до 7 млн грн).

гранты для стартапов в ІТ.

гранты для обучения новым навыкам в сфере информационных технологий.

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