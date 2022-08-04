Насколько популярна «єРобота». В ассоциации предпринимателей рассказали о грантовой программе правительства — Finance.ua

Насколько популярна «єРобота». В ассоциации предпринимателей рассказали о грантовой программе правительства Сегодня 20:01 — Личные финансы

Насколько популярна «єРобота». В ассоциации предпринимателей рассказали о грантовой программе правительства

Приблизительно 10% заявок в рамках грантовой программы поддержки бизнеса «єРобота» были утверждены. Программа Кабмина стартовала 1 июля.

Какие гранты на развитие бизнеса можно получить от государства и какие из программ, предложенных правительством, стали наиболее популярными — рассказал в эфире «Украинского радио» адвокат, председатель правления общественной организации «Ассоциация представителей малого и среднего бизнеса города Киева» Максим Тютюнников.

Чтобы принять участие в программе грантов от правительства, нужно быть физическим или юридическим лицом-предпринимателем. Подать заявку по программе «єРобота» можно через «Дію», рассказывает Максим Тютюнников. Следует написать заявку, добавить бизнес-план и поставить подпись электронным ключом.

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Если выполнить условия — создать от 3 до 10 рабочих мест в течение двух лет и уплатить 50% этого гранта в виде налогов, то грант можно не возвращать.

По данным адвоката, больше всего заявок подали предприниматели из Киевской, Днепропетровской, Львовской области. Положительный результат получили 10% этих заявлений, отмечает он.

«Отказы были тем, кто занимался экономическими преступлениями и имеет невозвращенные кредиты», — пояснил адвокат.

Правительство предоставляет гранты по нескольким направлениям:

гранты до 250 тыс. грн. на любой микробизнес.

гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки.

гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га) и строительство новых теплиц (до 7 млн грн).

гранты для стартапов в ІТ.

гранты на обучение в сфере информационных технологий.

«Эти деньги можно использовать исключительно на закупку оборудования. Подается бизнес-план, в котором все просчитывается, берется счет-фактура от производителя или поставщика этого оборудования. Эти средства напрямую выделяются и оплачиваются по счету. Например, в микробизнесе можно открыть фотостудию, шиномонтаж, станцию техобслуживания, парикмахерскую», — рассказал представитель предпринимательского сообщества. По его словам, за каждое направление отвечает профильное министерство.

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