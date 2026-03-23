Правительство расширило помощь на проживание для ВПЛ — сроки

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, правительство расширяет поддержку для внутренне перемещенных лиц.

Какие изменения

Правительство внесло изменения в предоставлении пособия на проживание.
«Продлена длительность выплат. Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку еще на полгода дольше» — пишет она.

Поддержку детей из числа ВПЛ

Независимо от дохода семьи, выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года, если заявление подано до 1 мая 2026 года.
Также обновлен пересмотр выплат для нетрудоспособных ВПЛ. Речь идет о тех, кому раньше прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода.
В связи с повышением прожиточного минимума, такие люди теперь могут подать документы на пересмотр.

Когда подавать заявление

В случае подачи заявления к 1 мая 2026 года выплаты будут начислены с 1 января 2026 года. Если обратиться позже, начисление будет производиться с месяца подачи заявления, резюмировала Свириденко.
Напомним, Правительство запустило финансирование жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц. На программу предусмотрено 6,6 млрд грн. Средства направят на новый компонент программы єВідновлення. Речь идет о поддержке ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.
Ожидается, что это позволит обеспечить жильем более 3,3 тыс. семей, ранее проживавших на временно оккупированных территориях.

Как работает ваучер

Каждая семья может получить ваучер номиналом в 2 млн грн. Его разрешено использовать на:
  • приобретение жилья;
  • строительство частного дома;
  • погашение ипотеки;
  • первый взнос по кредиту.
Но ресурс на 2026 год рассчитан всего на 10 тыс. семей. Это означает, что всех заявителей денег не хватит, и правительству придется искать дополнительное финансирование.
Finance.ua
