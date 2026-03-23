Правительство расширило помощь на проживание для ВПЛ — сроки

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, правительство расширяет поддержку для внутренне перемещенных лиц.

Какие изменения

Правительство внесло изменения в предоставлении пособия на проживание.

«Продлена длительность выплат. Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку еще на полгода дольше» — пишет она.

Поддержку детей из числа ВПЛ

Независимо от дохода семьи, выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года, если заявление подано до 1 мая 2026 года.

Также обновлен пересмотр выплат для нетрудоспособных ВПЛ. Речь идет о тех, кому раньше прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода.

В связи с повышением прожиточного минимума, такие люди теперь могут подать документы на пересмотр.

Когда подавать заявление

В случае подачи заявления к 1 мая 2026 года выплаты будут начислены с 1 января 2026 года. Если обратиться позже, начисление будет производиться с месяца подачи заявления, резюмировала Свириденко.

6,6 млрд грн. Средства направят на новый компонент программы єВідновлення. Речь идет о поддержке ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Напомним, Правительство запустило финансирование жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц. На программу предусмотрено 6,6 млрд грн.

Ожидается, что это позволит обеспечить жильем более 3,3 тыс. семей, ранее проживавших на временно оккупированных территориях.

Как работает ваучер

Каждая семья может получить ваучер номиналом в 2 млн грн. Его разрешено использовать на:

приобретение жилья;

строительство частного дома;

погашение ипотеки;

первый взнос по кредиту.

Но ресурс на 2026 год рассчитан всего на 10 тыс. семей. Это означает, что всех заявителей денег не хватит, и правительству придется искать дополнительное финансирование.

