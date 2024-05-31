Правительство расширило полномочия Минцифры в сфере электронной идентификации — Finance.ua

Правительство расширило полномочия Минцифры в сфере электронной идентификации Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Правительство расширило полномочия Минцифры в сфере электронной идентификации

Правительство приняло постановление о расширении полномочий Министерства цифровой трансформации Украины в сфере электронной идентификации. А также изменило требования по созданию и проверке усовершенствованных электронных подписей и печатей.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Теперь Минцифра будет разрабатывать нормы и стандарты и их техническое регулирование в сферах электронных доверительных услуг и электронной идентификации.

«Полномочия по развитию этого направления будут четко определены за Минцифрой и не будут дублироваться другими государственными органами», — отметили в министерстве.

Предоставители электронных доверительных услуг смогут самостоятельно выбирать в пределах каждой услуги, какие именно стандарты будут применяться из перечня, определенного Кабинетом Министров Украины.

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«Это поможет не создавать монополию на цифровом рынке», — утверждают в Минцифре.

Одобрение постановлений ускорит интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС и приблизит положения национального законодательства к европейским требованиям в сферах электронной идентификации и доверительных услуг.

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