Правительство расширило полномочия Минцифры в сфере электронной идентификации — Finance.ua

Правительство расширило полномочия Минцифры в сфере электронной идентификации
Правительство приняло постановление о расширении полномочий Министерства цифровой трансформации Украины в сфере электронной идентификации. А также изменило требования по созданию и проверке усовершенствованных электронных подписей и печатей.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Теперь Минцифра будет разрабатывать нормы и стандарты и их техническое регулирование в сферах электронных доверительных услуг и электронной идентификации.
«Полномочия по развитию этого направления будут четко определены за Минцифрой и не будут дублироваться другими государственными органами», — отметили в министерстве.
Предоставители электронных доверительных услуг смогут самостоятельно выбирать в пределах каждой услуги, какие именно стандарты будут применяться из перечня, определенного Кабинетом Министров Украины.
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«Это поможет не создавать монополию на цифровом рынке», — утверждают в Минцифре.
Одобрение постановлений ускорит интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС и приблизит положения национального законодательства к европейским требованиям в сферах электронной идентификации и доверительных услуг.
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