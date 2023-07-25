В Украине растет спрос на систему идентификации BankID от НБУ — Finance.ua

В Украине растет спрос на систему идентификации BankID от НБУ Сегодня 10:36 — Финтех и Карты

В Украине растет спрос на систему идентификации BankID от НБУ

Во втором квартале количество успешных идентификаций в системе BankID Нацбанка составило 8,4 миллиона, что на 5% больше, чем в первые три месяца 2023 года, и на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщили в НБУ.

«Сейчас мы наблюдаем небольшой, но стабильный рост количества успешных идентификаций в системе. Это положительный тренд в условиях военного положения. Кроме того, среди коммерческих поставщиков услуг мы фиксируем спрос на использование системы не только со стороны финансового сектора, а также и со стороны других коммерческих компаний», — прокомментировала заместитель директора Департамента инновационных платежей.

На сегодняшний день Система BankID НБУ насчитывает 127 участников: 39 банков-идентификаторов и 88 абонентов — поставщиков услуг.

Во втором квартале к ней подключилось шесть новых абонентов — поставщиков услуг. В их числе и поставщики нефинансовых услуг. В частности, коммунальное предприятие «Городской информационный центр».

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Теперь пользователи портала электронных услуг города Харькова, используя Систему BankID НБУ, могут дистанционно получить справку о регистрации места жительства и справку о составе семьи, заполнить анкету-заявление на получение Карточки харьковчанина, актуализировать данные в Реестре территориальной громады города Харькова.

Также среди новых абонентов — поставщиков услуг:

благотворительная организация МБО «Фонд Восточная Европа» — посетители «Единой платформы местной электронной демократии» теперь могут регистрироваться в личном кабинете для дальнейшей подачи или подписания петиций, подачи или голосования за проекты общественного бюджета, голосования в электронном опросе и т. д. ;

; компания ООО «Лигал Технолоджи» — пользователи мобильного приложения «Реестр недвижимости» смогут в реальном времени получать актуальную информацию из государственного реестра прав на недвижимое имущество.

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