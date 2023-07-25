В Украине растет спрос на систему идентификации BankID от НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине растет спрос на систему идентификации BankID от НБУ

Финтех и Карты
15
В Украине растет спрос на систему идентификации BankID от НБУ
В Украине растет спрос на систему идентификации BankID от НБУ
Во втором квартале количество успешных идентификаций в системе BankID Нацбанка составило 8,4 миллиона, что на 5% больше, чем в первые три месяца 2023 года, и на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Об этом сообщили в НБУ.
«Сейчас мы наблюдаем небольшой, но стабильный рост количества успешных идентификаций в системе. Это положительный тренд в условиях военного положения. Кроме того, среди коммерческих поставщиков услуг мы фиксируем спрос на использование системы не только со стороны финансового сектора, а также и со стороны других коммерческих компаний», — прокомментировала заместитель директора Департамента инновационных платежей.
В Украине растет спрос на систему идентификации BankID от НБУ
На сегодняшний день Система BankID НБУ насчитывает 127 участников: 39 банков-идентификаторов и 88 абонентов — поставщиков услуг.
Во втором квартале к ней подключилось шесть новых абонентов — поставщиков услуг. В их числе и поставщики нефинансовых услуг. В частности, коммунальное предприятие «Городской информационный центр».
Читайте также
Теперь пользователи портала электронных услуг города Харькова, используя Систему BankID НБУ, могут дистанционно получить справку о регистрации места жительства и справку о составе семьи, заполнить анкету-заявление на получение Карточки харьковчанина, актуализировать данные в Реестре территориальной громады города Харькова.
Также среди новых абонентов — поставщиков услуг:
  • благотворительная организация МБО «Фонд Восточная Европа» — посетители «Единой платформы местной электронной демократии» теперь могут регистрироваться в личном кабинете для дальнейшей подачи или подписания петиций, подачи или голосования за проекты общественного бюджета, голосования в электронном опросе и т. д.;
  • компания ООО «Лигал Технолоджи» — пользователи мобильного приложения «Реестр недвижимости» смогут в реальном времени получать актуальную информацию из государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Интересуетесь финансовыми рынками, но не хотите самостоятельно торговать на бирже и рисковать? Мы расскажем вам, как создать свой безопасный бизнес и зарабатывать на интересе аудитории к финансам.

Как монетизировать свой интерес к финансовым рынкам

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.