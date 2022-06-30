Как восстановить идентификационный код — инструкция — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как восстановить идентификационный код — инструкция

Личные финансы
58
Как восстановить идентификационный код — инструкция
Как восстановить идентификационный код — инструкция
Индивидуальный идентификационный номер — элемент Государственного реестра физических лиц Украины (ГРФЛ), предоставляемый налогоплательщикам и сохраняющийся за человеком на протяжении всей жизни, пишут Факты ICTV.
Сегодня он называется РНУКНП, то есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Ранее, с момента введения ГРФЛ в 1994 году, назывался индивидуальный идентификационный номер, однако с 2012 года вступил в силу Налоговый кодекс Украины, в котором используется термин РНУКНП.

Как получить новый РНУКНП

Идентификационный код присваивается физическим лицам, обязанным государством к уплате налогов.
Украинская система составления номера учитывает дату рождения и пол человека и генерирует 10-значный уникальный идентификационный код.
Читайте также
Если вы случайно потеряли документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре налогоплательщиков, можно оформить и получить новый.
Для этого необходимо:
  • лично обратиться в управление Налоговой службы;
  • предъявить паспорт или другой документ, содержащий данные о дате и месте рождения;
  • написать соответствующее заявление.
Следует отметить, что новый код налоговая выдает только на основании лично написанного заявления.
Читайте также
Оформление нового идентификационного кода занимает от трех до пяти рабочих дней. Однако в условиях войны сроки могут быть разными.
Дубликат документа выдается бесплатно, и единственное отличие от оригинала — на новой карточке будет стоять отметка Дубликат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.