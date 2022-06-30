Как восстановить идентификационный код — инструкция Сегодня 19:03 — Личные финансы

Как восстановить идентификационный код — инструкция

Индивидуальный идентификационный номер — элемент Государственного реестра физических лиц Украины (ГРФЛ), предоставляемый налогоплательщикам и сохраняющийся за человеком на протяжении всей жизни, пишут Факты ICTV.

Сегодня он называется РНУКНП, то есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Ранее, с момента введения ГРФЛ в 1994 году, назывался индивидуальный идентификационный номер, однако с 2012 года вступил в силу Налоговый кодекс Украины, в котором используется термин РНУКНП.

Как получить новый РНУКНП

Идентификационный код присваивается физическим лицам, обязанным государством к уплате налогов.

Украинская система составления номера учитывает дату рождения и пол человека и генерирует 10-значный уникальный идентификационный код.

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Если вы случайно потеряли документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре налогоплательщиков, можно оформить и получить новый.

Для этого необходимо:

лично обратиться в управление Налоговой службы;

предъявить паспорт или другой документ, содержащий данные о дате и месте рождения;

написать соответствующее заявление.

Следует отметить, что новый код налоговая выдает только на основании лично написанного заявления.

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Оформление нового идентификационного кода занимает от трех до пяти рабочих дней. Однако в условиях войны сроки могут быть разными.

Дубликат документа выдается бесплатно, и единственное отличие от оригинала — на новой карточке будет стоять отметка Дубликат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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