Как восстановить паспорт во время войны (инструкция) — Finance.ua

Как восстановить паспорт во время войны (инструкция)

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Украинцы могут восстановить основной документ, удостоверяющий личность.

Утрачен внутренний паспорт

Если паспорт утрачен или уничтожен, то, прежде всего, следует написать заявление в полицию. Обязательно нужно получить подтверждение о регистрации заявления по потере документов.

В то же время следует помнить, что в Украине для удостоверения личности можно пользоваться другими документами: загранпаспортом или водительским удостоверением. Также можно использовать цифровые документы в мобильном приложении «Дія». Они имеют такую же юридическую силу, как бумажный или пластиковый паспорт. Более того, на время военного положения в «Дії» появился специальный «Документ» для удостоверения личности.

Куда обращаться, чтобы восстановить документ

Оформить новый паспорт по-прежнему можно в территориальных органах Государственной миграционной службы Украины (ГМС), в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в центрах обслуживания граждан «Паспортный сервис». Можно обратиться в любое отделение независимо от места постоянной регистрации, но только на подконтрольных правительству территориях и там, где нет активных боевых действий.

С собой следует иметь заявление о потере паспорта, идентификационном коде, а также другие документы при необходимости (напр. свидетельство о браке). Кроме того, необходимо иметь чеки об оплате административного сбора или штрафа, если этого требует законодательство.

Сколько стоит оформление документов

Согласно законодательству, бесплатно получить паспорт гражданина Украины могут только украинцы, которые получают его впервые по достижении 14 лет. В случае повторного оформления придется уплатить административный сбор.

Несрочное оформление ID-карты в органах ГМС стоит 372 грн (изготовление в течение 20 рабочих дней). Срочное (в течение 10 рабочих дней) — 498 грн.

В «Паспортном сервисе» услуга будет стоить дороже: 852 грн — несрочно и 978 грн — срочно.

Также следует помнить, что могут обязать уплатить штраф за утраченный документ: от 17 до 51 грн. В миграционной службе подчеркивают, что во время военного положения в производстве документов могут быть задержки.

Если нужен загранпаспорт

Если истек срок действия загранпаспорта, его можно продлить на 5 лет в органах миграционной службы. Оформить паспорт для выезда за границу можно как в отделениях ГМС (733 грн. за несрочное изготовление), так и в ЦПАУ и «Паспортном сервисе».

Более того, с 23 мая правительство разрешило одновременно оформлять ID-карту и загранпаспорт. Стоимость такой услуги для украинцев, которые восстанавливают или обменивают внутренний паспорт — 1105 грн (в случае оформления в течение 20 рабочих дней) и 1583 грн (в случае срочного оформления в течение 7 рабочих дней).

Также в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Ровно, Луцке, Дубне и Сарнах можно заказать услугу выездного оформления загранпаспорта. Стоимость услуги будет зависеть от количества желающих оформить документы.

Если паспорта нет за границей

Первый шаг к восстановлению паспорта за границей — заявление в полицию. Далее необходимо обратиться в украинское консульство. Консул выдаст документ, на основании которого можно уехать из страны.

В скором времени также появится возможность оформить внутренний или загранпаспорт гражданина Украины в других государствах. Экспериментальный проект будет запущен 29 июня. Согласно правительственному постановлению, документы за границей будет оформлять «размещенное за пределами Украины обособленное подразделение государственного предприятия „Документ“, которое относится к сфере управления ГМС Украины и является администратором Единого государственного демографического реестра».

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