Что делать, если потеряли документы в другой стране — Finance.ua

Что делать, если потеряли документы в другой стране Сегодня 16:00 — Личные финансы

Многие украинцы после полномасштабного вторжения рф вынуждены были уехать за границу в поисках временного убежища, поэтому для них наличие загранпаспорта важна, как никогда.

Иногда все же случаются неприятности, и документы можно потерять.

Прежде всего, нужно сразу обратиться в местную полицию и написать заявление об утраченном документе.

Второй шаг — обратиться в представительство Украины за границей, где консул должен выдать документ на замену загранпаспорта.

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Государственная миграционная служба и министерства иностранных и внутренних дел Украины 29 июня должны запустить эксперимент для граждан за пределами страны, так что паспорта можно будет восстанавливать в подразделении государственного предприятия «Документ». Список стран, где эта услуга доступна, опубликуют на сайте ДМС.

Самостоятельный поиск

Можно также попытаться найти утраченные документы. В странах Европы есть разные городские и государственные бюро находок. Например, в Вене есть официальное бюро находок со специализированным сайтом, где каждый день публикуют фото с информацией о найденной вещи.

Аналогичные услуги доступны на онлайн-страницах города или в соцсетях (на языке страны, где вы находитесь).

Иногда такую опцию выполняет посольство, например, Консульское подразделение Посольства Украины в Австрии часто публикует соответствующую информацию в фейсбуке.

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Восстановление документов во время войны

Случается и такое, что паспорт был потерян в Украине, в частности из-за боевых действий.

Для украинцев есть четкий алгоритм действий в следующих ситуациях:

подать заявление в ближайшее отделение полиции;

обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или территориального органа Государственной миграционной службы (ГМС);

можно обратиться в центры государственного предприятия «Документ».

Оформить новую ID-карту может каждый гражданин Украины, которому исполнилось 14 лет. А вот получить паспорт-книжечку удастся только через суд.

В условиях военного положения есть некоторые нюансы сроков оформления паспортов. Пока что оформить паспорт гражданина Украины в срочном порядке невозможно. Вместо него можно использовать электронные документы в приложении «Дія», загранпаспорт или водительское удостоверение.

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