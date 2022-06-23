Почему задерживают выдачу паспортов: разъяснение Миграционной службы — Finance.ua
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Почему задерживают выдачу паспортов: разъяснение Миграционной службы

Казна и Политика
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Государственная миграционная служба объясняет задержку с выдачей ID-карт и паспортов гражданина Украины для выезда за границу нарушением логистики поставок материалов и компонентов для их изготовления.
Об этом говорится в сообщении Миграционной службы.
«Вооруженная агрессия россии против Украины, к сожалению, внесла коррективы в процесс оформления биометрических документов нашим гражданам. В частности, это нашло отражение в скорости изготовления и выдачи ID-карт и паспортов гражданина Украины для выезда за границу. В результате безжалостных бомбардировок захватчиками не только городов и инфраструктуры Украины, но и уничтожения и частичного разрушения логистических путей, мы столкнулись с невиданными до сих пор трудностями, связанными с поставкой и доставкой необходимых расходных материалов для печати паспортов, в том числе из-за границы. В результате вынуждены констатировать задержки сроков изготовления документов», — говорится в сообщении.
Миграционная служба подчеркивает, что понимает, насколько важно для всех граждан Украины иметь на руках паспортные документы в период военного положения, поэтому считает своей приоритетной задачей принятие всех возможных мер по их своевременной выдаче.
Служба заверяет: деятельность всех органов, задействованных в процессе оформления и выдачи паспортов, направлена ​​на то, чтобы граждане получили паспортные документы как можно скорее, властями прилагаются беспрецедентные усилия по исправлению ситуации и налаживанию надежных логистических каналов поставки необходимых компонентов и материалов.
Миграционная служба просит с пониманием отнестись к указанным трудностям и призывает оформлять документы заранее.
Кроме того, служба напоминает, что для удобства граждан в феврале Кабинет Министров разрешил продлить срок действия паспортов гражданина Украины для выезда за границу и вклеить фото ребенка в паспорт родителей — как в подразделениях Миграционной службы, так и в дипломатических учреждениях Украины за границей.

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По материалам:
Українські Новини
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