Правительство расширило поддержку для фермерских хозяйств — Finance.ua

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Правительство расширило поддержку для фермерских хозяйств

Аграрный рынок
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Правительство расширило поддержку для фермерских хозяйств
Правительство расширило поддержку для фермерских хозяйств
Кабинет министров принял постановление, предусматривающее расширение направлений поддержки для работы аграриев.
Кабинет Министров Украины принял постановление № 300 «О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для оказания поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции». Этот документ расширяет сферу государственной поддержки для аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличивает объемы финансовых выплат.
В частности, государственная поддержка будет предоставляться по следующим направлениям:
  • Бюджетная субсидия на каждый гектар для аграриев, возделывающих до 120 гектаров сельскохозяйственных земель. Размер этой субсидии увеличен с 3,1 тысячи гривен до 4 тысяч гривен на гектар.
  • Отдельная бюджетная субсидия на каждый гектар для аграриев с деоккупированных или территорий, где завершились военные действия. Размер этой поддержки — 8 тысяч гривен на гектар.
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  • Специальная бюджетная дотация для содержания крупного рогатого скота (коров) всех видов продуктивности. Фермеры, содержащие от 3 до 100 коров, могут получить 7 тысяч гривен на одну голову.
  • Специальная бюджетная дотация для содержания маточного поголовья коз и овец. Размер этой поддержки — 2 тысячи гривен на одну голову для тех, кто содержит от 5 до 500 голов коз и овец.
По материалам:
УНН
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