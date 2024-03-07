Господдержка аграриев: в Раде озвучили полный перечень программ — Finance.ua

Господдержка аграриев: в Раде озвучили полный перечень программ Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Господдержка аграриев: в Раде озвучили полный перечень программ

В этом году в бюджете страны заложено финансирование ряда государственных программ поддержки, которыми смогут воспользоваться аграрии.

Полный список госпрограмм опубликовал на своей странице в Телеграм народный депутат Сергей Лабазюк.

Госпрограммы Минагрополитики:

1) 205,0 млн грн для поддержки сельхозтоваропроизводителей, из которых:

200,0 млн грн для оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям, использующим мелиорированные земли;

5,0 млн грн для компенсации семейным фермерским хозяйствам уплаченного ЕСВ;

2) 80 млн грн для предоставления кредитов фермерским хозяйствам;

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3) 796,0 млн грн (возможно увеличение на 1 851, 2 млн грн от Всемирного Банка) для поддержки фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции.

Средства будут направляться на:

дотация на голову КРС — до 7000 грн на 1 гол., но не более 100 голов;

дотация на голову ДРХ (овцы, козы) — до 2000 грн. на 1 гол., но не более 500 голов;

дотация на 1 га — 4000 грн, но не более 120 га

4) 374,0 млн грн для Фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. До 50% непогашенной суммы на сумму до 30 млн.

Госпрограммы Минэкономики:

1) 1 000,0 млн грн для частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства;

2) 3 000,0 млн грн для компенсации расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения;

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3) 1 370 млн грн для предоставления грантов для создания или развития бизнеса, из которых, согласно распределению Минэкономики, предполагается направить:

383,6 млн грн — предоставление грантов для создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства;

95,9 млн грн — предоставление грантов для создания или развития тепличного хозяйства;

890,5 млн грн — предоставление грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий.

Дополнительные программы по Минэкономики, которые нацелены не только на аграриев, но они могут ими воспользоваться:

1) 18 000,0 млн грн Программы 5−7-9 из общего фонда государственного бюджета. Однако есть задолженность за 2023 г. в сумме около 6,9 млрд грн, поэтому реальный объем финансирования будет ниже заявленного;

2) 1 000,0 млн грн для государственного стимулирования создания индустриальных парков.

3) 3 000 млн грн для поддержания внутреннего спроса на отечественные товары и услуги.

УНІАН По материалам:

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