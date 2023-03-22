Правительство расширило круг лиц, которые могут получить новую профессию с помощью Центра занятости — Finance.ua

Правительство расширило круг лиц, которые могут получить новую профессию с помощью Центра занятости Сегодня 15:28 — Личные финансы

Правительство расширило круг лиц, которые могут получить новую профессию с помощью Центра занятости

Кабинет министров принял документ, который расширяет круг лиц, имеющих право на получение специального ваучера на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и обучение, предоставляемый центром занятости.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил сегодня на заседании правительства.

«Речь идет о ваучере в размере более 25 тысяч гривен, который предоставляет Центр занятости, чтобы люди могли овладеть новыми навыками и профессией и найти востребованную на рынке труда работу», — отметил премьер-министр.

Кроме того, правительство поддержало пилотный проект о переходе некоторых социальных учреждений на финансирование по модели того, как работает система медицинских гарантий.

Как отметил Шмыгаль, сейчас в Украине на медицинские учреждения выделяется не фиксированная сумма, а выплаты идут за количество услуг, предоставленных пациентам.

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«В рамках пилотного проекта планируем ввести похожую модель для социальных услуг в двух заведениях Минсоцполитики. Мы уже видели, что такая модель способствует повышению качества услуг и эффективности использования бюджетных средств. Поэтому будем ее применять и развивать», — подчеркнул премьер-министр.

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