Правительство расширило круг лиц, которые могут получить новую профессию с помощью Центра занятости — Finance.ua
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Правительство расширило круг лиц, которые могут получить новую профессию с помощью Центра занятости

Личные финансы
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Правительство расширило круг лиц, которые могут получить новую профессию с помощью Центра занятости
Правительство расширило круг лиц, которые могут получить новую профессию с помощью Центра занятости
Кабинет министров принял документ, который расширяет круг лиц, имеющих право на получение специального ваучера на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и обучение, предоставляемый центром занятости.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил сегодня на заседании правительства.
«Речь идет о ваучере в размере более 25 тысяч гривен, который предоставляет Центр занятости, чтобы люди могли овладеть новыми навыками и профессией и найти востребованную на рынке труда работу», — отметил премьер-министр.
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Кроме того, правительство поддержало пилотный проект о переходе некоторых социальных учреждений на финансирование по модели того, как работает система медицинских гарантий.
Как отметил Шмыгаль, сейчас в Украине на медицинские учреждения выделяется не фиксированная сумма, а выплаты идут за количество услуг, предоставленных пациентам.
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«В рамках пилотного проекта планируем ввести похожую модель для социальных услуг в двух заведениях Минсоцполитики. Мы уже видели, что такая модель способствует повышению качества услуг и эффективности использования бюджетных средств. Поэтому будем ее применять и развивать», — подчеркнул премьер-министр.
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По материалам:
Finance.ua
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