Средняя зарплата за 2022 год выросла на 6% — Finance.ua

Средняя зарплата за 2022 год выросла на 6% Сегодня 16:18 — Личные финансы

Средняя зарплата за 2022 год выросла на 6%

Госстат обнародовал квартальные данные по средней зарплате в прошлом году. Из них следует, что средняя зарплата за 2022 год выросла на 6%.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в телеграм-канале.

«Средняя месячная зарплата по итогам 2022 года составила 14 857 грн (в том числе в 4 квартале 16 477 грн). Против 2021 года это +6% номинального роста, но в реальном измерении средние зарплаты сократились на 12%», — сказано в сообщении.

В долларовом эквиваленте по среднегодовому официальному курсу (32,34 грн/долл.) средняя зарплата сократилась до 459 долл. (минус 10,5% против 2021 года).

«Падение ощутимо, но это все еще больше уровня 2020 года», — добавляет Гетманцев.

Самые высокие средние зарплаты по итогам прошлого года были традиционно в сфере информационных технологий (30,9 тыс. грн), самые низкие — в почтовой и курьерской деятельности (8,6 тыс. грн).

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2022 год. В среднем за 2022 год зарплата составила 13 376,21 гривен, что на 382,65 гривен (на 3,0%) больше, чем за 2021 год (12 993,56 гривен);

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минимальная зарплата в 2023 году повышаться не будет, она сохранится на уровне 6 700 грн, или 40,46 грн за час работы. Это следует из государственного бюджета на 2023 год.



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