Як змінилися зарплати українців з початку війни: офіційні дані (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилися зарплати українців з початку війни: офіційні дані (інфографіка) Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Як змінилися зарплати українців з початку війни: офіційні дані (інфографіка)

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2022 рік. Цей показник, відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», враховується для розрахунку пенсії.

Про це повідомляє сайт ПФУ.

У середньому за 2022 рік зарплата склала 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень).

Але у грудні 2022 року зарплата склала 15 116,40 гривень, що на 584,25 гривень (3,7%) менше, ніж у грудні 2021 року (15 700,65 гривень).

Інфляція за рік (грудень до грудня) в Україні прискорилася до 26,6%.

За даними ПФУ, середня зарплата у 2022 році склала:

січень — 14 055,38 грн;

лютий — 14 133,18 грн;

березень — 13 016,16 грн;

квітень — 12 081,96 грн;

травень — 12 528,42 грн;

червень — 13 957,63 грн;

липень — 13 499,87 грн;

серпень — 12 745,82 грн;

вересень — 13 387,48 грн;

жовтень — 12 949,01 грн;

листопад — 13 020,61 грн;

грудень — 15 116,40 грн;

за 2022 рік — 13 376,21 грн.

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Відзначимо, Державна служба статистики після початку війни припинила оприлюднювати дані щодо зарплат в Україні. Отже інформація ПФУ — це єдині доступні офіційні дані у 2022 році. Водночас показники ПФУ та Держстату зазвичай дещо відрізняються.

Так, наприклад, за даними ПФУ показник середньої заробітної плати за 2021 рік зріс на 25,5% до 12 993,56 гривень. При цьому дані Держстату фіксують зростання середньої зарплати за 2021 рік на 20,9% до 14 014 гривень.

Довідка Finance.ua:

раніше ми писали, що у деяких державах Євросоюзу встановлено мінімальну зарплату, а в інших вона залишена на розсуд окремих роботодавців та профспілок. Як відрізняється мінімальна зарплата в ЄС і де європейці одержують більше — розповіли тут;

за прогнозом уряду, у 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 гривні. Однак через інфляцію 28,4% реальна зарплата зросте лише на 1,4%.



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