Правительство работает над направлением средств от ренты на добычу природного газа на его закупку — Finance.ua
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Правительство работает над направлением средств от ренты на добычу природного газа на его закупку

Казна и Политика
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Правительство работает над направлением средств от ренты на добычу природного газа на его закупку
Правительство работает над направлением средств от ренты на добычу природного газа на его закупку
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов проработать механизм направления средств, полученных государством от ренты на добычу природного газа, на его закупку у внутренних добытчиков.
Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram.
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«Развитие украинской добычи газа — первоочередная задача для всех ответственных лиц», — отметил Шмыгаль на совещании с участием Минэнерго, Минэкономики, Минфина и «Нафтогаза Украины».
Как сообщил премьер, по состоянию на 8 августа запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны достигли 12,2 млрд куб. м.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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