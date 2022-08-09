Правительство работает над направлением средств от ренты на добычу природного газа на его закупку — Finance.ua

Правительство работает над направлением средств от ренты на добычу природного газа на его закупку
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов проработать механизм направления средств, полученных государством от ренты на добычу природного газа, на его закупку у внутренних добытчиков.
Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram.
«Развитие украинской добычи газа — первоочередная задача для всех ответственных лиц», — отметил Шмыгаль на совещании с участием Минэнерго, Минэкономики, Минфина и «Нафтогаза Украины».
Как сообщил премьер, по состоянию на 8 августа запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны достигли 12,2 млрд куб. м.
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