Какой будет добыча газа в Украине в 2022 году: озвучен объем — Finance.ua

Какой будет добыча газа в Украине в 2022 году: озвучен объем
В Украине в 2022 году планируют добыть 18,5 млрд кубометров газа. Это всего на 6,6% меньше, чем годом ранее.
Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил замминистра энергетики Николай Колесник. «Исходя из имеющихся на сегодня объемов фактической добычи прогнозный объем за этот год примерно 18,5 млрд куб. м. Это без учета потенциальных потерь», — сказаон он.
Колесник уточнил, что суточная добыча газа в стране составляет 49,5 млн куб. м, в то время как перед началом войны он составлял около 55 млн куб. м. В то же время, компании пока не могут полноценно осуществлять новое бурение и капремонт скважин, а лишь поддерживают обслуживание имеющегося скважинного фонда. Это связано с использованием техники, которая с воздуха может казаться военной.
Что ждет газотранспортную систему Украины
По его словам, прогноз потребления газа на 2022 год составляет около 21 млрд. куб. м. Замминистра уточнил, что этот прогноз основан на профиле потребления предыдущих лет, в то время как в условиях войны и переселения людей трудно точно сказать, каким будет потребление.
Отметим, в россии с 1 января по 15 июля добыча газа сократилась на 10,4% (до 249,7 млрд кубометров). Месячное падение в июне обрушилось уже на 30%. Фактически это самое масштабное сокращение добычи в истории «Газпрома» (государственный монополист в сферах добычи и экспорта голубого топлива).
Поделиться новостью