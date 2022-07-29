Какой будет добыча газа в Украине в 2022 году: озвучен объем — Finance.ua

Какой будет добыча газа в Украине в 2022 году: озвучен объем Сегодня 11:42 — Энергетика

Какой будет добыча газа в Украине в 2022 году: озвучен объем

В Украине в 2022 году планируют добыть 18,5 млрд кубометров газа. Это всего на 6,6% меньше, чем годом ранее.

Об этом, как сообщает Интерфакс , заявил замминистра энергетики Николай Колесник. «Исходя из имеющихся на сегодня объемов фактической добычи прогнозный объем за этот год примерно 18,5 млрд куб. м. Это без учета потенциальных потерь», — сказаон он.

Колесник уточнил, что суточная добыча газа в стране составляет 49,5 млн куб. м, в то время как перед началом войны он составлял около 55 млн куб. м. В то же время, компании пока не могут полноценно осуществлять новое бурение и капремонт скважин, а лишь поддерживают обслуживание имеющегося скважинного фонда. Это связано с использованием техники, которая с воздуха может казаться военной.

По его словам, прогноз потребления газа на 2022 год составляет около 21 млрд. куб. м. Замминистра уточнил, что этот прогноз основан на профиле потребления предыдущих лет, в то время как в условиях войны и переселения людей трудно точно сказать, каким будет потребление.

Отметим, в россии с 1 января по 15 июля добыча газа сократилась на 10,4% (до 249,7 млрд кубометров). Месячное падение в июне обрушилось уже на 30%. Фактически это самое масштабное сокращение добычи в истории «Газпрома» (государственный монополист в сферах добычи и экспорта голубого топлива).

Обозреватель По материалам:

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