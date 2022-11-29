Правительство профинансировало пенсии за ноябрь на освобожденных территориях. На выплаты направлено 12 млрд гривен — Finance.ua

Правительство профинансировало пенсии за ноябрь на освобожденных территориях. На выплаты направлено 12 млрд гривен Вчера 09:32 — Казна и Политика

Правительство профинансировало пенсии за ноябрь на освобожденных территориях. На выплаты направлено 12 млрд гривен

На освобожденных территориях выплаты пенсий за ноябрь профинансированы полностью, в целом направлено 12,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Телеграме

«На деоккупированных территориях Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей завершено финансирование пенсий за ноябрь. В целом на выплаты пенсий в этих областях было направлено 12,60 млрд гривен, что составляет 100% потребностей в месяц», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что по инициативе АО «Укрпочта» пенсионерам из уволенной Херсонщины выплаты пенсий продлены до 30 ноября. В течение месяца Укрпочта возобновила техническую возможность доставлять и выплачивать пенсии в Херсоне, 77 населенных пунктах Херсонского и 10 Бериславского районов области.

В Николаевской области «Укрпочта» недавно возобновила возможность осуществлять доставку пенсий в город Снигиревка. В Донецкой области специалисты Пенсионного фонда Украины проводят выездные приемы граждан в 16 деоккупированных населенных пунктах, в частности, в городах Святогорск и Лиман.

Как сообщалось, на освобожденных территориях Харьковщины в течение осени возобновили работу девять сервисных центров Пенсионного фонда Украины в городах Балаклея, Изюм, Барвенково, Волчанск, Купянск и Дергачи, в поселках Чкаловское, Шевченково и Большой Бурлук.

Справка Finance.ua:

с 1 декабря 2022 года вторично в течение года растет размер прожиточного минимума. Это основание для пересчета размеров минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, зависящих от прожиточного минимума;

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что государства-партнеры продолжают оказывать нам мощную финансовую помощь. Надежными партнерами Украины являются Канада и страны Евросоюза. Благодаря этим государствам в украинском бюджете будут деньги на социальные выплаты, в том числе зарплаты и пенсии.

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Укрінформ По материалам:

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