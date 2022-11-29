Правительство профинансировало пенсии за ноябрь на освобожденных территориях. На выплаты направлено 12 млрд гривен — Finance.ua
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Правительство профинансировало пенсии за ноябрь на освобожденных территориях. На выплаты направлено 12 млрд гривен

Казна и Политика
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Правительство профинансировало пенсии за ноябрь на освобожденных территориях. На выплаты направлено 12 млрд гривен
Правительство профинансировало пенсии за ноябрь на освобожденных территориях. На выплаты направлено 12 млрд гривен
На освобожденных территориях выплаты пенсий за ноябрь профинансированы полностью, в целом направлено 12,6 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Телеграме.
«На деоккупированных территориях Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей завершено финансирование пенсий за ноябрь. В целом на выплаты пенсий в этих областях было направлено 12,60 млрд гривен, что составляет 100% потребностей в месяц», — говорится в сообщении.
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Также отмечается, что по инициативе АО «Укрпочта» пенсионерам из уволенной Херсонщины выплаты пенсий продлены до 30 ноября. В течение месяца Укрпочта возобновила техническую возможность доставлять и выплачивать пенсии в Херсоне, 77 населенных пунктах Херсонского и 10 Бериславского районов области.
В Николаевской области «Укрпочта» недавно возобновила возможность осуществлять доставку пенсий в город Снигиревка. В Донецкой области специалисты Пенсионного фонда Украины проводят выездные приемы граждан в 16 деоккупированных населенных пунктах, в частности, в городах Святогорск и Лиман.
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Как сообщалось, на освобожденных территориях Харьковщины в течение осени возобновили работу девять сервисных центров Пенсионного фонда Украины в городах Балаклея, Изюм, Барвенково, Волчанск, Купянск и Дергачи, в поселках Чкаловское, Шевченково и Большой Бурлук.

Справка Finance.ua:

  • с 1 декабря 2022 года вторично в течение года растет размер прожиточного минимума. Это основание для пересчета размеров минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, зависящих от прожиточного минимума;
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что государства-партнеры продолжают оказывать нам мощную финансовую помощь. Надежными партнерами Украины являются Канада и страны Евросоюза. Благодаря этим государствам в украинском бюджете будут деньги на социальные выплаты, в том числе зарплаты и пенсии.
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По материалам:
Укрінформ
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