С марта по октябрь выплачено пенсий на сумму 387 млрд грн — Finance.ua

С марта по октябрь выплачено пенсий на сумму 387 млрд грн Сегодня 15:41 — Казна и Политика

С марта по октябрь выплачено пенсий на сумму 387 млрд грн

Около 20 миллионов украинцев сегодня получают социальные выплаты или пользуются социальными услугами. При всей сложности ситуации государство не задерживало пенсии и социальные выплаты ни разу.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

Кроме того, по его словам, пенсии были проиндексированы, а всего с марта по октябрь на эти выплаты направлено 387 млрд грн.

Также премьер-министр отметил, что за 10 месяцев этого года выплачено более 137 млрд грн разных пособий.

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«В этом месяце социальные выплаты будут осуществлены на 13,8 млрд грн. Это помощь многодетным семьям, малообеспеченным семьям, одиноким матерям, людям, в частности детям, с инвалидностью», — отметил Шмыгаль и добавил, что экономическая поддержка через социальные пособия и выплаты обеспечивается почти для 6 миллионов человек.

Как подчеркнул глава правительства, субсидии будут также выплачиваться в полном объеме. На это предусмотрено 37 млрд грн. А тарифы не будут расти до конца отопительного сезона.

«Ввели ряд дополнительных программ, в том числе для внутренне перемещенных лиц. 2 миллиона 200 тысяч человек получают такую помощь сейчас. В ноябре им будет выплачено 5,6 млрд грн», — сказал премьер.

Всего с начала полномасштабного вторжения, по словам главы правительства, профинансировано 47,2 млрд грн соответствующих выплат.

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