Кто может получить сразу 10 пенсий — Finance.ua
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Кто может получить сразу 10 пенсий

Личные финансы
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При начислении первой пенсии работникам государственных учреждений и коммунальных заведений, работавших на определенных должностях, государство должно выплатить пособие в размере 10 месячных пенсий.
Если этого по какой-либо причине не произошло, необходимо обратиться в Пенсионный фонд.
Каким гражданам назначены выплаты
Для получения денежной помощи необходимо иметь предусмотренный законом трудовой стаж и занимать должность из перечня. Выплата будет назначена в случае если:
  • если человек вышел на пенсию после 30 сентября 2011 года;
  • на день достижения пенсионного возраста человек работал в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности;
  • занимаемая должность входила в перечень;
  • страховой стаж на указанных должностях: для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет;
  • до этого человек не получал накакой пенсии.
Работники каких должностей имеют право на выплаты
В страховой стаж, который определяет право выплату денежной помощи, относят периоды работы в заведениях и учреждениях государственной и коммунальной формы собственности.
Право получения выплаты имеют следующие работники:
  • работники образования, здравоохранения и социального обеспечения.
  • спортсмены — заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса — члены сборных команд.
  • артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов.
При этом допускается суммирование страхового стажа за периоды работы, предоставляющие право на назначение пенсии. Подробный перечень всех должностей, по которым назначается выплата, содержится в Перечне № 909.

Справка Finance.ua:

  • в октябре для некоторых категорий граждан были повышены пенсии. Перерасчет затронул выплаты граждан от 65 лет. Следующий этап увеличения пенсионных выплат состоится в декабре.
По материалам:
Телеканал 24
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