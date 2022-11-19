Кто может получить сразу 10 пенсий — Finance.ua

Кто может получить сразу 10 пенсий
При начислении первой пенсии работникам государственных учреждений и коммунальных заведений, работавших на определенных должностях, государство должно выплатить пособие в размере 10 месячных пенсий.
Если этого по какой-либо причине не произошло, необходимо обратиться в Пенсионный фонд.
Каким гражданам назначены выплаты
Для получения денежной помощи необходимо иметь предусмотренный законом трудовой стаж и занимать должность из перечня. Выплата будет назначена в случае если:
- если человек вышел на пенсию после 30 сентября 2011 года;
- на день достижения пенсионного возраста человек работал в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности;
- занимаемая должность входила в перечень;
- страховой стаж на указанных должностях: для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет;
- до этого человек не получал накакой пенсии.
Работники каких должностей имеют право на выплаты
В страховой стаж, который определяет право выплату денежной помощи, относят периоды работы в заведениях и учреждениях государственной и коммунальной формы собственности.
Право получения выплаты имеют следующие работники:
- работники образования, здравоохранения и социального обеспечения.
- спортсмены — заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса — члены сборных команд.
- артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов.
При этом допускается суммирование страхового стажа за периоды работы, предоставляющие право на назначение пенсии. Подробный перечень всех должностей, по которым назначается выплата, содержится в Перечне № 909.
Справка Finance.ua:
- в октябре для некоторых категорий граждан были повышены пенсии. Перерасчет затронул выплаты граждан от 65 лет. Следующий этап увеличения пенсионных выплат состоится в декабре.
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