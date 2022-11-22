Правительство продолжило программу государственной поддержки аграриев: до какого числа можно подать заявление — Finance.ua

Правительство продолжило программу государственной поддержки аграриев: до какого числа можно подать заявление Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

Правительство приняло решение о продлении до 30 ноября текущего года срока регистрации заявлений аграриев в Государственном аграрном реестре (далее — ГАР) на получение государственной помощи, увеличив при этом (на 100 млн гривен) общий объем поддержки фермеров и других производителей сельскохозяйственной продукции.

Об этом пишет Кадровик.

С 1 сентября 2022 года, то есть начала реализации программы, в ГАР приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины утверждено к выплате 13 960 заявок, что позволило распределить почти миллиард гривен в течение одного месяца.

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Количество желающих принять участие в программе постоянно растет и составляет более 33 тысяч потенциальных получателей государственной поддержки. Так, принятое решение позволит большему количеству сельхозтоваропроизводителей получить средства.

Средства, предоставляемые в рамках программ помощи Европейского Союза в поддержку хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса, используются по следующим направлениям:

бюджетная субсидия на единицу возделываемых угодий сельскохозяйственного назначения (1 гектар) для осуществления сельскохозяйственной деятельности;

специальная бюджетная дотация за содержание крупного рогатого скота (коров) всех направлений продуктивности.

Обратите внимание, что участниками программы могут быть только производители сельскохозяйственной продукции, которые зарегистрированы в Государственном аграрном реестре и отвечают ее критериям. Ведь распределение поддержки будет происходить только через ГАР.

По условиям программы, безвозвратную помощь могут получить аграрии, имеющие от 1 до 120 га сельскохозяйственных угодий или содержащие от 3 до 100 коров.

Первые могут получить 3100 грн на один гектар обрабатываемых угодий сельскохозяйственного назначения, но не более 372 тыс. гривен.

Вторые — 5300 грн на каждую корову, которая находится в собственности получателя, но не более 530 тыс. гривен.

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