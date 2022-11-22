Правительство продолжило программу государственной поддержки аграриев: до какого числа можно подать заявление — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство продолжило программу государственной поддержки аграриев: до какого числа можно подать заявление

Аграрный рынок
27
Правительство приняло решение о продлении до 30 ноября текущего года срока регистрации заявлений аграриев в Государственном аграрном реестре (далее — ГАР) на получение государственной помощи, увеличив при этом (на 100 млн гривен) общий объем поддержки фермеров и других производителей сельскохозяйственной продукции.
Об этом пишет Кадровик.
С 1 сентября 2022 года, то есть начала реализации программы, в ГАР приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины утверждено к выплате 13 960 заявок, что позволило распределить почти миллиард гривен в течение одного месяца.
Читайте также
Количество желающих принять участие в программе постоянно растет и составляет более 33 тысяч потенциальных получателей государственной поддержки. Так, принятое решение позволит большему количеству сельхозтоваропроизводителей получить средства.
Средства, предоставляемые в рамках программ помощи Европейского Союза в поддержку хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса, используются по следующим направлениям:
  • бюджетная субсидия на единицу возделываемых угодий сельскохозяйственного назначения (1 гектар) для осуществления сельскохозяйственной деятельности;
  • специальная бюджетная дотация за содержание крупного рогатого скота (коров) всех направлений продуктивности.
Обратите внимание, что участниками программы могут быть только производители сельскохозяйственной продукции, которые зарегистрированы в Государственном аграрном реестре и отвечают ее критериям. Ведь распределение поддержки будет происходить только через ГАР.
Место для вашей рекламы
По условиям программы, безвозвратную помощь могут получить аграрии, имеющие от 1 до 120 га сельскохозяйственных угодий или содержащие от 3 до 100 коров.
  • Первые могут получить 3100 грн на один гектар обрабатываемых угодий сельскохозяйственного назначения, но не более 372 тыс. гривен.
  • Вторые — 5300 грн на каждую корову, которая находится в собственности получателя, но не более 530 тыс. гривен.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.