Правительство приняло упрощение процедуры ввоза комплектующих для БпЛА в Украину во время военного положения — Finance.ua

Правительство приняло упрощение процедуры ввоза комплектующих для БпЛА в Украину во время военного положения Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Правительство приняло упрощение процедуры ввоза комплектующих для БпЛА в Украину во время военного положения

Кабинет Министров принял постановление, способствующее развитию отечественного производства БпЛА.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Отныне во время военного положения СБУ отменила для импортеров получение дополнительного заключения для ввоза в Украину комплектующих, которые необходимы для производства дронов», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, это не только будет способствовать росту внутреннего производства, но и значительно ускорит получение необходимого оборудования на фронте.

Принятое постановление дает больше возможностей для импорта товаров, необходимых Силам обороны. Раньше получения заключения нужно было ждать около 15 дней. Теперь такой необходимости нет.

Справка Finance.ua:

в феврале правительство приняло решение, упрощающее таможенное оформление товаров военного назначения и двойного использования;

также на прошлой неделе правительство приняло постановление, создающее лучшие условия для производства БПЛА в Украине. Теперь бизнес получит больше возможностей для развития и масштабирования.

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