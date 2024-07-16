Парламент принял решение об отмене перевода часов — Finance.ua
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Парламент принял решение об отмене перевода часов

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Парламент принял решение об отмене перевода часов
Парламент принял решение об отмене перевода часов
Парламент принял решение об отмене перевода часов в Украине с зимнего на летнее время.
В 2024 году 27 октября будет переведено время на зимнее и далее перевода на летнее время больше не будет весной 2025 года.
Напомним, Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект об исчислении времени в Украине, которым предусматривается отмена перехода на «летнее» и «зимнее» время. «Целью проекта является определение правовых основ установления единиц времени, исчисление времени в Украине и обеспечение потребностей граждан, общества и государства в достоверной информации о точном времени и календарной дате», — говорится в сообщении.

Для чего это

Этот законопроект направлен на защиту здоровья населения. Ведь, по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад имеет ряд негативных последствий, отмечают в комитете.
Кроме того, доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.
Принятие закона будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан, повышению трудоспособности населения, будет способствовать противодействию агрессии со стороны российской федерации и будет способствовать евроинтеграционным устремлениям Украины".
По материалам:
Finance.ua
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