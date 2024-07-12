Комітет Ради підтримав відмову від переведення годинників — Finance.ua

Комітет Ради підтримав відмову від переведення годинників Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Комітет Ради підтримав відмову від переведення годинників

Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді ухвалити у цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, яким передбачається скасування переходу на «літній» та «зимовий» час.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

«Метою проекту є визначення правових засад встановлення одиниць часу, обчислення часу в Україні та забезпечення потреб громадян, суспільства і держави у достовірній інформації про точний час і календарну дату», — мовиться у повідомленні.

Цей законопроєкт спрямований на захист здоров’я населення. Адже, на думку більшості науковців та лікарів, щорічне переведення стрілок годинника на одну годину вперед та назад має низку негативних наслідків, зазначають у комітеті.

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Окрім того, доведено, що переведення годинника не допомагає енергоощадженню.

«Ухвалення Закону сприятиме покращенню стану здоров’я громадян, підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку російської федерації та сприятиме євроінтеграційним прагненням України», — зазначили у пресслужбі.

Народний депутат Ярослав Железняк 11 липня повідомив, що парламент на найближчому пленарному тижні розгляне у другому читанні законопроєкт про скасування переходу з «літнього» на" зимовий" час і навпаки. Так, пропонують встановити на території України єдиний київський час.

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