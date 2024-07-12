Комітет Ради підтримав відмову від переведення годинників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Комітет Ради підтримав відмову від переведення годинників

Казна та Політика
58
Комітет Ради підтримав відмову від переведення годинників
Комітет Ради підтримав відмову від переведення годинників
Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді ухвалити у цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, яким передбачається скасування переходу на «літній» та «зимовий» час.
Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.
«Метою проекту є визначення правових засад встановлення одиниць часу, обчислення часу в Україні та забезпечення потреб громадян, суспільства і держави у достовірній інформації про точний час і календарну дату», — мовиться у повідомленні.
Цей законопроєкт спрямований на захист здоров’я населення. Адже, на думку більшості науковців та лікарів, щорічне переведення стрілок годинника на одну годину вперед та назад має низку негативних наслідків, зазначають у комітеті.
Читайте також
Окрім того, доведено, що переведення годинника не допомагає енергоощадженню.
«Ухвалення Закону сприятиме покращенню стану здоров’я громадян, підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку російської федерації та сприятиме євроінтеграційним прагненням України», — зазначили у пресслужбі.
Народний депутат Ярослав Железняк 11 липня повідомив, що парламент на найближчому пленарному тижні розгляне у другому читанні законопроєкт про скасування переходу з «літнього» на" зимовий" час і навпаки. Так, пропонують встановити на території України єдиний київський час.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.