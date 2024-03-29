У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час — Finance.ua

У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час

Україна в неділю 31 березня переходить на літній час. О 3 (третій) годині за київським часом стрілка годинника переводиться на 1 (одну) годину вперед.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня — о 4 годині на 1 годину назад.

«Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави і відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби», — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Мінекономіки, запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. В Європейському Союзі діє рішення 2001 року, відповідно до якого в країнах — членах ЄС запроваджено перехід на літній час з кінця березня і на зимовий — в кінці жовтня.

Довідка Finanace.ua:

За останні роки в Україні було здійснено дві невдалі спроби скасувати перехід на літній час.



Усі 27 країн ЄС та 15 інших країн континенту (всього 42) запроваджують літній час в останню неділю березня та скасовують в останню неділю жовтня.

При цьому в ЄС протягом кількох років обговорювали можливість встановити єдиний час без переведення годинників стрілок. у 2021 році країни Євросоюзу мали вибрати, на якому постійному часі вони хочуть залишитися — на літньому чи зимовому. Однак це рішення відклали через COVID-19.



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