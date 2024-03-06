Правительство приняло решение для привлечения от МБРР и Канады почти $3 миллиарда — Finance.ua

Правительство приняло решение для привлечения от МБРР и Канады почти $3 миллиарда Сегодня 11:30 — Казна и Политика

Правительство приняло решение для привлечения от МБРР и Канады почти $3 миллиарда

Украина работает с партнерами над созданием большой кредитной линии для восстановления Украины и интеграции с ЕС на 5 лет под 0%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства

«Одной из главных задач для правительства остается дальнейшее усиление экономики Украины», — подчеркнул он.

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В этом контексте Шмыгаль сказал, что у правительства уже есть дорожная карта, содержащая проекты, которые обсуждаются с партнерами и которые уже наполнены деталями.

По его словам, правительство интенсивно работает с партнерами над созданием большой кредитной линии для восстановления Украины и интеграции с ЕС на 5 лет под 0%. Глава правительства уточнил, что средства этой кредитной линии пойдут на строительство, ремонт, логистику, образование и т. д.

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«На этом заседании также принимаем распоряжение, которое откроет возможность получения займа от Международного банка реконструкции и развития объемом 1,5 млрд долларов», — проинформировал он.

Премьер заверил, что это поможет и далее поддерживать украинский бизнес, наращивать экспорт, обеспечивать макрофинансовую стабильность.

«Также утверждаем постановление, которое определяет условия займа от Канады. Это дополнительно 2 миллиарда канадских долларов (более $1,4 млрд — Ред.), которые можем получить уже в этом году», — добавил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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