Правительство работает над стимулами для возвращения украинцев — Finance.ua

Правительство работает над стимулами для возвращения украинцев Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Правительство работает над стимулами для возвращения украинцев

Правительство совместно с партнерами работает над стимулами для возвращения украинцев из-за рубежа.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта, передает Интерфакс-Украина.

«Совместно с партнерами работаем над стимулами для возвращения украинцев. Стимул № 1 — это безопасность, чего хотят украинские семьи, женщины, дети, находящиеся за границей», — сказал Шмыгаль.

Кроме того, речь идет о трансформации программ поддержки пребывания украинцев в Европейском союзе.

«Они должны трансформироваться в программы стимулирования возвращения, так называемые подъемные для возвращения, и другие шаги, которые будут стимулировать людей возвращаться в Украину», — добавил он.

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Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявляла , что возвращение граждан из-за рубежа требует комплексного решения, поскольку людям нужны не только разминирование и армия, но и работа и жилье.

Международный валютный фонд ожидает , что если война в Украине будет продолжаться до конца 2024 года, около 2 млн выехавших в страны ЕС украинцев не вернутся домой после завершения войны.

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