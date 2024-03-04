Правительство работает над стимулами для возвращения украинцев — Finance.ua

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Правительство работает над стимулами для возвращения украинцев

Казна и Политика
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Правительство работает над стимулами для возвращения украинцев
Правительство работает над стимулами для возвращения украинцев
Правительство совместно с партнерами работает над стимулами для возвращения украинцев из-за рубежа.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта, передает Интерфакс-Украина.
«Совместно с партнерами работаем над стимулами для возвращения украинцев. Стимул № 1 — это безопасность, чего хотят украинские семьи, женщины, дети, находящиеся за границей», — сказал Шмыгаль.
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Кроме того, речь идет о трансформации программ поддержки пребывания украинцев в Европейском союзе.
«Они должны трансформироваться в программы стимулирования возвращения, так называемые подъемные для возвращения, и другие шаги, которые будут стимулировать людей возвращаться в Украину», — добавил он.
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Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявляла, что возвращение граждан из-за рубежа требует комплексного решения, поскольку людям нужны не только разминирование и армия, но и работа и жилье.
Международный валютный фонд ожидает, что если война в Украине будет продолжаться до конца 2024 года, около 2 млн выехавших в страны ЕС украинцев не вернутся домой после завершения войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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