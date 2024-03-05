В этом году правительство ожидает рост ВВП на 5% — Finance.ua

В этом году правительство ожидает рост ВВП на 5% Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В этом году правительство ожидает рост ВВП на 5%

За 2023 год показатель ВВП в Украине вырос на 5,6%, в 2024 году правительство рассчитывает на 5% рост.

Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«За прошлый год у нас 5,6% роста ВВП. Рассчитываем до 5% роста в этом году. Конечно, по сравнению с 30% потерь территории, экономики, ВВП это относительно небольшие цифры, но это цифры роста. Это помогает нам в том числе финансировать и армию, и все социальные платежи», — сказал Шмыгаль.

Благодаря продвижению украинских товаров под брендом «Сделано в Украине», правительство прогнозирует рост потребительского спроса на +0,14% ВВП.

Кумулятивный эффект, который может получить украинская экономика от взаимодействия программы государственных компенсаций, будет составлять до 60 миллиардов долларов.

Економічна Правда По материалам:

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