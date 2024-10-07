Правительство приняло нормативно-правовые акты для системы еАкциз — Finance.ua

Правительство приняло нормативно-правовые акты для системы еАкциз Сегодня 04:02 — Казна и Политика

Вскоре в Украине заработает система еАкциз, которая полностью возьмет под контроль оборот алкогольных напитков и табачных изделий. Кабмин принял нормативно правовые акты о порядке функционирования системы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«еАкциз заменит традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения Дія, проверять легальность и происхождение товара и отправлять жалобы в случае нарушений», — говорится в сообщении.

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Принятые правительством документы регулируют функционирование системы еАкциз, работу с бизнесом и государственными органами, взаимодействие с другими реестрами, выписки из системы, а также отслеживание подакцизных товаров, в частности, путем составления акцизного электронного документа (АЭД) и уникального группового идентификатора (УГИ).

еАкциз позволит:

бизнесу получать акцизные марки без бюрократии и визитов в налоговую службу;

потребителям проверять легальность продукции через Дію;

государству не терять средства из-за теневого рынка табака и алкоголя.

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