Правительство приняло нормативно-правовые акты для системы еАкциз — Finance.ua
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Правительство приняло нормативно-правовые акты для системы еАкциз

Казна и Политика
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Вскоре в Украине заработает система еАкциз, которая полностью возьмет под контроль оборот алкогольных напитков и табачных изделий. Кабмин принял нормативно правовые акты о порядке функционирования системы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«еАкциз заменит традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения Дія, проверять легальность и происхождение товара и отправлять жалобы в случае нарушений», — говорится в сообщении.
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Принятые правительством документы регулируют функционирование системы еАкциз, работу с бизнесом и государственными органами, взаимодействие с другими реестрами, выписки из системы, а также отслеживание подакцизных товаров, в частности, путем составления акцизного электронного документа (АЭД) и уникального группового идентификатора (УГИ).
еАкциз позволит:
  • бизнесу получать акцизные марки без бюрократии и визитов в налоговую службу;
  • потребителям проверять легальность продукции через Дію;
  • государству не терять средства из-за теневого рынка табака и алкоголя.
По материалам:
Finance.ua
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