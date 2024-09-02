Зеленский подписал закон об акцизах на горючее — Finance.ua

Зеленский подписал закон об акцизах на горючее
Президент Владимир Зеленский 1 сентября 2024 года подписал закон о повышении акциза на горючее.
Об этом стало известно из карточки законопроекта № 11 256−2 на сайте Верховной Рады.
Напомним, Верховная Рада 18 июля приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.
Следует ожидать, что с акцизами вырастут и цены на бензин, дизтопливо и автогаз.
Как проверить авто на штрафы в 2024 году
В пояснительной записке отмечается, что законопроект был зарегистрирован для приближения национального законодательства к стандартам ЕС.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Он предусматривает установление графика ежегодного увеличения акцизного налога на различные виды горючего, которые вступят в силу с 1 января 2028 года.
В частности, на конечном этапе установят следующие ставки: на бензин — 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 70 евро за 1000 литров.
Отмечается, что благодаря соответствующим нормам, в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года ежемесячно будет поступать по 1 604,72 млн гривен.
Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что с первого сентября налоговая нагрузка на бензин вырастет на 1,5 грн/л, а на дизтопливо — на 2 грн/л. Однако, если гривна до конца августа будет стабильной, а цены на нефть низкими, рост налогов для бензина и дизеля могут пройти незаметно для украинских водителей.
Предугадать все происшествия на дороге невозможно, однако можно минимизировать риски для автомобиля. Найдите каско онлайн на Finance.ua и гарантируйте защиту автомобиля от разного типа повреждений.
Оформить каско
Поделиться новостью