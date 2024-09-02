Зеленский подписал закон об акцизах на горючее — Finance.ua

Зеленский подписал закон об акцизах на горючее Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об акцизах на горючее

Президент Владимир Зеленский 1 сентября 2024 года подписал закон о повышении акциза на горючее.

Об этом стало известно из карточки законопроекта № 11 256−2 на сайте Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада 18 июля приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

Следует ожидать, что с акцизами вырастут и цены на бензин, дизтопливо и автогаз.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект был зарегистрирован для приближения национального законодательства к стандартам ЕС.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Он предусматривает установление графика ежегодного увеличения акцизного налога на различные виды горючего, которые вступят в силу с 1 января 2028 года.

В частности, на конечном этапе установят следующие ставки: на бензин — 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 70 евро за 1000 литров.

Отмечается, что благодаря соответствующим нормам, в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года ежемесячно будет поступать по 1 604,72 млн гривен.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что с первого сентября налоговая нагрузка на бензин вырастет на 1,5 грн/л, а на дизтопливо — на 2 грн/л. Однако, если гривна до конца августа будет стабильной, а цены на нефть низкими, рост налогов для бензина и дизеля могут пройти незаметно для украинских водителей.

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Діло По материалам:

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