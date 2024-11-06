Правительство Польши хочет инвестировать более 700 млн долларов в увеличение производства боеприпасов — Finance.ua

Правительство Польши хочет инвестировать более 700 млн долларов в увеличение производства боеприпасов Сегодня 04:08 — Мир

Польское правительство предлагает выделить более 700 млн долларов на наращивание производства боеприпасов, чтобы иметь достаточный запас на случай войны.

Как сообщает Reuters , такой законопроект опубликован в понедельник.

Законопроект направлен на создание возможностей для предоставления финансирования на мероприятия, направленные на увеличение возможностей по производству боеприпасов, отмечают в проекте. Особый акцент предусмотрен на боеприпасах крупного калибра.

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На инициативу предлагают выделить 3 млрд злотых — около 750 млн долларов.

В правительстве рассчитывают принять проект до конца года.

Напомним, оборонный бюджет Польши на 2025 год будет рекордным и составит 4,7% ВВП.

Європейська правда По материалам:

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