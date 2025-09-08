0 800 307 555
Правительство планирует отменить акты выполненных работ

Правительство планирует отменить акты выполненных работ
Правительство планирует отменить акты выполненных работ
Правительство планирует отменить акты выполненных работ, и соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду.
Об этом написала в телеграме премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, законопроект отменяет обязательное подписание Акта выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме как подтверждение получения услуги. Такие нормы облегчат украинским компаниям сотрудничество с европейскими партнерами.
«Оцениваем суммарную экономию украинского бизнеса за счет этого новшества на уровне 20,2 млрд грн в год «, — рассказала глава правительства.
Народный депутат Ярослав Железняк в ответ на такой анонс отметил, что такой законопроект уже давно был внесен в Раду. Однако Министерство финансов было категорически против его принятия.
«Не очень хочу разочаровать нашего Премьера, но такой законопроект давно уже в Раде был внесен. Я автор. Там Минфин категорически был против — так что вы там в правительстве как-то разберитесь с позицией», — написал Железняк.

Свириденко анонсировала новые программы поддержки бизнеса

В ходе визита на Закарпатье Юлия Свириденко встретилась с местными предпринимателями и обсудила актуальные проблемы бизнеса региона. Она рассказала о новых программах поддержки украинских производителей в рамках инициативы «Сделано в Украине»:
  • Для релоцированных предприятий, чьи производственные мощности разрушили российские обстрелы, действуют гранты на восстановление оборудования в 16 млн грн.
  • Активно развиваются на Закарпатье и индустриальные парки. Государство финансирует развитие промышленной инфраструктуры индустриальных парков.
  • Программа «5−7-9» дает возможность на инвестиционные цели получить доступный кредит до 150 млн грн.
  • Продолжают финансировать гранты на развитие перерабатывающей промышленности — до 8 млн грн на оборудование.
  • Расширяют действие программ долевой компенсации стоимости украинской техники — 25% компенсации на сельхозтехнику и оборудование для агропереработки; 15% на колесную и строительную технику, лифты, станки.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
