Малый бизнес в россии вытесняют с рынка
В россии стремительно подорожал доступ к открытым государственным данным, которыми пользуются бизнес и граждане, в том числе стоимость сервисов для проверки контрагентов и недвижимости выросла в десятки раз.
Об этом сообщает Служба внешней разведки.
Цена пакета из ста выписок из реестра недвижимости поднялась с 910 рублей до 29 тысяч, а подписка на Системы профессионального анализа рынков и компаний или «Контур.Фокус» достигает от 15 до 50 тысяч рублей ежемесячно. Для малого бизнеса это означает дополнительные расходы, которые могут составлять более 7% всех операционных расходов", — говорится в сообщении.
Как пояснили в СЗРУ, малые предприниматели фактически вытесняются с рынка из-за информационного неравенства, поскольку формально открытые государственные данные становятся недоступными без дорогостоящих коммерческих сервисов.
Больше всего страдают отрасли строительства, торговли и финансовых услуг, а также риелторские компании.
«Причиной подорожания называют рост расходов на обслуживание реестров, но фактически оно стало следствием войны против Украины, что привело к инфляции, экономической изоляции и общему росту расходов для бизнеса», — отметили в разведке.
Кроме того, дополнительным ударом по бизнесу стало сужение доступа к базам данных в самой россии.
По данным СЗРУ, многие сведения, ранее находившиеся в открытом доступе, сейчас ограничены, а в течение последних трех лет силовики активно закрывают нелегальные базы, которые использовались как более дешевая альтернатива.
Таким образом, предприниматели лишились даже неофициальных путей проверки информации.
