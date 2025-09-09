Более 20%: экспорт Китая в россию в августе 2025 года испытал наибольшее падение с февраля Сегодня 04:16

Экспорт Китая в россию в августе 2025 года испытал наибольшее падение с февраля, тогда как импорт упал на двузначные цифры в процентном отношении после роста в июле.

Об этом пишет Reuters.

Поставки китайских товаров на российский рынок упали на 16,4% в годовом исчислении — вдвое больше, чем в июле, когда сокращение составило 8,6%.

Подробные данные китайской таможни (за 8 месяцев они пока недоступны) показывают, что Китай сократил закупки почти всех видов российского сырья: нефти — на 11%, нефтепродуктов — на 28%, СПГ — на 13%, древесины и угля — на 10% (за январь-май).

Спад оборота с главным торговым партнером россии вызвал беспокойство в Кремле, рассказывали ранее источники Reuters.

«Китай не ведет себя как союзник, — жаловался один из собеседников агентства, близкий к правительству. — Иногда он нас подводит и останавливает платежи, иногда наживается на нас, а иногда просто грабит. В этом нет ничего союзнического»

По словам источников Reuters, увеличение Китаем закупок российского сырья было среди главных тем визита владимира путина, состоявшегося с 3 по 6 сентября. Однако добиться новых крупных соглашений российскому президенту не удалось.

путин договорился увеличить поставки газа в КНР с 2031 года по действующим трубопроводам («Сили Сибири» и Дальневосточному маршруту).

Однако объем новых контрактов — 8 млрд кубометров ежегодно — составляет лишь 1,1% от добычи газа в россии и 4% от прежнего экспорта «Газпрома» в Евросоюз (200 млрд кубов в год).

Українські Новини

