0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более 20%: экспорт Китая в россию в августе 2025 года испытал наибольшее падение с февраля

7
Экспорт Китая в россию в августе 2025 года испытал наибольшее падение с февраля, тогда как импорт упал на двузначные цифры в процентном отношении после роста в июле.
Об этом пишет Reuters.
Поставки китайских товаров на российский рынок упали на 16,4% в годовом исчислении — вдвое больше, чем в июле, когда сокращение составило 8,6%.
Подробные данные китайской таможни (за 8 месяцев они пока недоступны) показывают, что Китай сократил закупки почти всех видов российского сырья: нефти — на 11%, нефтепродуктов — на 28%, СПГ — на 13%, древесины и угля — на 10% (за январь-май).
Спад оборота с главным торговым партнером россии вызвал беспокойство в Кремле, рассказывали ранее источники Reuters.
«Китай не ведет себя как союзник, — жаловался один из собеседников агентства, близкий к правительству. — Иногда он нас подводит и останавливает платежи, иногда наживается на нас, а иногда просто грабит. В этом нет ничего союзнического»
По словам источников Reuters, увеличение Китаем закупок российского сырья было среди главных тем визита владимира путина, состоявшегося с 3 по 6 сентября. Однако добиться новых крупных соглашений российскому президенту не удалось.
путин договорился увеличить поставки газа в КНР с 2031 года по действующим трубопроводам («Сили Сибири» и Дальневосточному маршруту).
Однако объем новых контрактов — 8 млрд кубометров ежегодно — составляет лишь 1,1% от добычи газа в россии и 4% от прежнего экспорта «Газпрома» в Евросоюз (200 млрд кубов в год).
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems