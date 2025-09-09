Какой следующий город Украины соединят европутем с Европой Сегодня 10:31

В Украине открыли первый новый участок европути Чоп — Ужгород. Следующим этапом станет строительство маршрута из Львова.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, европуть Чоп — Ужгород — это 22 км пути европейского стандарта, которые впервые напрямую соединили украинский областной центр с транспортной системой ЕС.

С 12 сентября из Ужгорода начнут курсировать прямые поезда в Братиславу, Будапешт и Вену. Это открывает новые возможности для путешествий, учебы, работы и бизнеса.

По словам Кулебы, следующим этапом станет строительство европути от польской границы до Львова.

«Следующий большой этап — европуть от польской границы до Львова. Он сделает город мощным транспортным хабом на стыке Украины и ЕС», — написал он.

Правительство также планирует расширение европутей на Закарпатье и Волыни. Это позволит создать новые маршруты в Чехию, Венгрию и Польшу, а также заложит основу для грузовых коридоров из украинских промышленных центров в европейские порты и рынки.

В общей сложности определено 10 направлений для развития европутей. Все проекты интегрированы в транспортную политику ЕС и предусматривают включение Украины в общеевропейские коридоры TEN-T.

Напомним, 5 сентября в Ужгороде открыли участок европути. Город стал первым областным центром, который соединят сразу с четырьмя городами стран Евросоюза по железной дороге.

