FinRetail 2025: что станет главным вызовом конференции

FinRetail 2025: Перезагрузка — это практическая конференция на пересечении финансов, ритейла, экомерса и технологий. Она состоится в Киеве уже 16 сентября. Мероприятие соберет в одном месте розничных торговцев, банкиров, лидеров технологий, инвесторов и всех, кто заинтересован в развитии украинских бизнесов.

Сегодня рынок работает в совершенно новых условиях, где клиент больше не разделяет банк, маркетплейс или магазин, а хочет получать все услуги в одном месте. Для этого ритейлеры, банки, финтехи ​​и сервисы должны работать как одно целое. Именно этот вызов станет лейтмотивом FinRetail 2025.

Спикеры и темы

Спикером конференции станут ведущие эксперты рынка — представители Верховной Рады, Кабмина, НБУ, банков и успешных украинских бизнесов. Они соберутся в одном месте, чтобы ответить на главный вопрос — как работать с клиентами в совершенно новых условиях рынка.

В частности, эксперты проведут дискуссию по теме «Искусственный интеллект: вызовы, сценарии, реальные кейсы». Модератором разговора станет Марина Авдеева, совладелица «Арсенал Страхование». Участие в дискуссии примут СЕО RozetkaPay Александр Лапко, Алексей Рубан директор по инновациям, NovaPay, СМО Ощадбанка Сергей Грабчак, руководитель цифровых сервисов «Вчасно» Антон Скоков.

Среди спикеров, готовящих одиночные выступления, будут:

Ольга Недилько, исполнительный директор iPay.ua. Тема выступления: «Тихие инновации: как незаметные технологии формируют лояльность и прибыль».

Дмитрий Михайленко, управляющий партнер Crowe Mikhailenko, президент Ассоциации налоговых консультантов, председатель Комитета предпринимателей по налоговым вопросам при ТПП Украины, Глава налогового комитета КБУ. Тема выступления: «Кешлес, финтех и налоги: налоговая инфраструктура под новую модель бизнеса».

Олег Спирин, CEO e-commerce напрямую Varus. Тема выступления: «Еда за подпиской и маркетплейс Varus: новая стратегия e-grocery в Украине».

Полный список спикеров и программа мероприятия — по ссылке

Как не пропустить FinRetail 2025?

Для этого нужно приобрести билеты на сайте конференции. Организаторы предусмотрели как офлайн, так и онлайн участие. Все участники получат доступ к насыщенной программе мероприятия и запись презентаций конференции. В то же время, те, кто присоединятся вживую, получат возможность пообщаться со спикерами и расширить круг полезных партнерств. Посетить мероприятие можно вместе с коллегами и друзьями.

Времени до конференции осталось совсем немного, так что поспешите приобрести билеты и обеспечить себе участие в мероприятии. До встречи на FinRetail 2025!

Партнеры мероприятия

Организация конференции такого масштаба и уровня, как FinRetail, была бы невозможна без надежной поддержки наших партнеров. Именно благодаря их помощи, поддержке и опыту мы смогли создать FinRetail как место, где представители финтеха, ритейла, коммерции и финансов объединяются, чтобы обсудить возможности восстановления экономики страны, освоения технологий и адаптации к быстро меняющимся потребностям клиентов.

Мы благодарны ведущему электронному платежному сервису iPay.ua, обеспечивающему широкий спектр онлайн-платежей. Также мы рады, что организацию ивента поддержала одна из крупнейших онлайн-систем для оплаты в Украине Portmone. Спасибо также CreditPlus, компании, специализирующейся на быстрых онлайн-ссудах, которые делают финансовые услуги доступнее. Наконец, мы ценим вклад ООО «АВЕНТУС УКРАИНА» и ПАО «КБ «АКОРДБАНК», которые совместными усилиями создали индивидуальную виртуальную карту PlusCard с кредитной линией для осуществления расходных операций по карте от финансового учреждения с лимитом от 1 000 до 50 000 грн. Сотрудничество и вклад каждого из наших партнеров важны для развития всего рынка.

