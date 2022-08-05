Правительство планирует автоматизировать систему предоставления социальных пособий — Finance.ua

Правительство планирует автоматизировать систему предоставления социальных пособий Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Правительство планирует автоматизировать систему предоставления социальных пособий

В правительстве работают над развитием Единого реестра социальной сферы для учета каждой социальной помощи. Планируется централизовать и автоматизировать процессы установки, назначения и начисления пособий.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

«Мы очень тесно работаем с Министерством цифровой трансформации для развития Единого реестра социальной сферы. Этот реестр позволит четко учитывать каждую помощь, которая сегодня не учитывается. Скажем, пенсионные выплаты абсолютно централизованы, их можно проверить, есть верификация Минфина, которая показывает, что в целом там нет каких-то больших разногласий, которые имели бы определенный негативный эффект в целом для бюджета. Если же говорить о пособиях, то они начисляются в громадах, районными управлениями соцзащиты или выплатными центрами, далее сведения передаются вверх и только выплачиваются из центра. Так вот, мы планируем централизовать процессы установления, назначения, начисления пособий, чтобы это было автоматизировано, что в свою очередь высвободит работников, чтобы они могли работать с людьми, предоставлять им социальные услуги, консультации, а не только сидеть и считать деньги. Все это позволит более четко учитывать те средства, которые мы даем сегодня на помощи», — сказала Жолнович.

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Министр также отметила, что параллельно проходит аудит действующих льгот и пособий для улучшения их администрирования.

«Все, что касается людей и их социальной помощи, должно быть очень простое, очень прозрачное и очень понятное», — отметила она и добавила, что речь идет не о сокращении или отмене отдельных льгот, а именно об их упорядочении.

«Я понимаю, почему аудит льгот воспринимается именно так, потому что есть недоверие к власти, якобы, если планируется какое-то изменение, то точно не на пользу. Но мы не намерены сделать кому-то хуже. Цель этого процесса состоит в упорядочении», — подчеркнула Жолнович.

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