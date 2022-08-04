В правительстве рассказали, планируют ли повышать пенсионный возраст для украинцев — Finance.ua

В правительстве рассказали, планируют ли повышать пенсионный возраст для украинцев
У правительства Украины нет планов повышать пенсионный возраст. Постепенное поднятие и так происходит за счет увеличения необходимого страхового стажа.
Об этом сообщила министр социальной политики Оксаны Жолнович в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Мы не будем его повышать. Все повышение уже прописано к 2028 году, оно и так происходит, но не возраста, а стажа. В зависимости от того, какой у человека страховой стаж, он может и выйти на пенсию», — сказала Жолнович.
Напомним, по условиям пенсионной реформы 2011 года страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 это будет 35 лет.
Лица, достигшие возраста 60 лет в 2022 году, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 29 лет. Стаж постепенно увеличивается по условиям пенсионной реформы.
Справка Finance.ua:
- согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», украинцам доплачивают за сверхурочный страховой стаж;
- например, у женщины пенсионная выплата составляет 2800 гривен: у гражданки 45 лет 7 месяцев страхового стажа. Учитывая, что минимальный показатель равен 30 годам страхового стажа, у этой гражданки сверх нормы 15 лет. Таким образом, будет доплата в размере 15%;
- эта доплата будет исчисляться из прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2027 гривен), поскольку пенсия у гражданки превышает этот показатель. 15% от 2027 гривен составляет 304 гривны — это и будет доплатой к пенсионной выплате в этом случае;
- граждане Украины могут проверить свой стаж и уплату страховых взносов. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины, сделав небольшую видеоинструкцию.
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