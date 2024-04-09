Правительство отменяет устаревшее регулирование в ІТ-сфере, ликвидирует реестр производителей и дистрибьюторов ПО — Finance.ua

Правительство отменяет устаревшее регулирование в ІТ-сфере, ликвидирует реестр производителей и дистрибьюторов ПО Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Кабинет Министров отменил реестр производителей и распространителей программного обеспечения, который до сих пор вело Министерство экономики. Также утрачивают действие решения о внесении в реестр и соответствующие свидетельства, которые предоставлялись бизнесу, представленному в реестре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Также Кабмин отменил норму, согласно которой Министерство экономики с участием Генштаба ВСУ были определены главными исполнителями работ по легализации программного обеспечения в органах власти и борьбе с его нелегальным использованием.

Норма была принята еще в начале 2000-х и сейчас утратила актуальность.

Читайте также Кабмин отменил устаревшие требования к бизнесу в отношении печатей и штампов

«Правительство отменило устаревшие и неэффективные нормы и процедуры в сфере госрегулирования хозяйственной деятельности, которые только отягощали работу бизнеса. С момента их принятия нормативно-правовое поле, регулирующее сферу ІТ, было существенно усовершенствовано. Сегодня работают более действенные и эффективные механизмы в сфере информатизации, инструменты кибербезопасности и защиты информации, которыми занимаются уполномоченные органы — Минцифры, Госслужба спецсвязи и другие. Минэкономики не является профильным органом в этой сфере, поэтому логично, чтобы непрофильные функции были сняты с министерства», — отметил замминистра экономики Виталий Киндратив.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.