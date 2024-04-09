Правительство отменяет устаревшее регулирование в ІТ-сфере, ликвидирует реестр производителей и дистрибьюторов ПО — Finance.ua
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Правительство отменяет устаревшее регулирование в ІТ-сфере, ликвидирует реестр производителей и дистрибьюторов ПО

Казна и Политика
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Кабинет Министров отменил реестр производителей и распространителей программного обеспечения, который до сих пор вело Министерство экономики. Также утрачивают действие решения о внесении в реестр и соответствующие свидетельства, которые предоставлялись бизнесу, представленному в реестре.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Также Кабмин отменил норму, согласно которой Министерство экономики с участием Генштаба ВСУ были определены главными исполнителями работ по легализации программного обеспечения в органах власти и борьбе с его нелегальным использованием.
Норма была принята еще в начале 2000-х и сейчас утратила актуальность.
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«Правительство отменило устаревшие и неэффективные нормы и процедуры в сфере госрегулирования хозяйственной деятельности, которые только отягощали работу бизнеса. С момента их принятия нормативно-правовое поле, регулирующее сферу ІТ, было существенно усовершенствовано. Сегодня работают более действенные и эффективные механизмы в сфере информатизации, инструменты кибербезопасности и защиты информации, которыми занимаются уполномоченные органы — Минцифры, Госслужба спецсвязи и другие. Минэкономики не является профильным органом в этой сфере, поэтому логично, чтобы непрофильные функции были сняты с министерства», — отметил замминистра экономики Виталий Киндратив.
По материалам:
Finance.ua
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