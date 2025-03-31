Правительство отменило устаревшие нормы по лицензированию инвестиций украинцев за рубежом — Finance.ua

Правительство отменило устаревшие нормы по лицензированию инвестиций украинцев за рубежом
Кабинет Министров упразднил устаревшие решения и нормы, которыми регулировалась выдача лицензий на имущественные инвестиции резидентов Украины за рубежом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«В рамках реформы дерегуляции очищаем правовое поле от неактуальных нормативных актов. Правительство признало утратившими силу три постановления и пять отдельных норм в нормативных актах, которыми регулировался порядок получения украинскими предпринимателями лицензий на имущественные инвестиции за границу. Указ, предусматривавший получение таких лицензий, был отменен ранее. Однако соответствующие нормы оставались в нормативно-правовом поле как атавизм», — рассказал заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.
Выдача лицензий на имущественные инвестиции резидентов Украины за границей была предусмотрена указом президента от 1995 года. Лицензии должен получать украинский бизнес, который, например, планировал внести имущество в уставные фонды предприятий, созданных им за рубежом, или закрепить его за своими зарубежными филиалами.
В целом с начала действия Указа было получено около 170 заявок на выдачу лицензий на имущественные инвестиции резидентов Украины за рубежом.
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