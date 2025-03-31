Правительство отменило устаревшие нормы по лицензированию инвестиций украинцев за рубежом — Finance.ua

Правительство отменило устаревшие нормы по лицензированию инвестиций украинцев за рубежом Сегодня 07:45 — Казна и Политика

Кабинет Министров упразднил устаревшие решения и нормы, которыми регулировалась выдача лицензий на имущественные инвестиции резидентов Украины за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«В рамках реформы дерегуляции очищаем правовое поле от неактуальных нормативных актов. Правительство признало утратившими силу три постановления и пять отдельных норм в нормативных актах, которыми регулировался порядок получения украинскими предпринимателями лицензий на имущественные инвестиции за границу. Указ, предусматривавший получение таких лицензий, был отменен ранее. Однако соответствующие нормы оставались в нормативно-правовом поле как атавизм», — рассказал заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Выдача лицензий на имущественные инвестиции резидентов Украины за границей была предусмотрена указом президента от 1995 года. Лицензии должен получать украинский бизнес, который, например, планировал внести имущество в уставные фонды предприятий, созданных им за рубежом, или закрепить его за своими зарубежными филиалами.

В целом с начала действия Указа было получено около 170 заявок на выдачу лицензий на имущественные инвестиции резидентов Украины за рубежом.

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