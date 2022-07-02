Правительство отказалось от дивидендов «Нафтогаза»: на что пойдут миллиарды — Finance.ua
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Правительство отказалось от дивидендов «Нафтогаза»: на что пойдут миллиарды

Казна и Политика
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Правительство отказалось от дивидендов «Нафтогаза»: на что пойдут миллиарды
Правительство отказалось от дивидендов «Нафтогаза»: на что пойдут миллиарды
Кабинет министров изменил распределение чистой прибыли НАК «Нафтогаз Украины» за 2021 год и размер годовых дивидендов. Компании оставили 8,5 млрд гривен на закупку газа.
Об этом свидетельствует распоряжение от 1 июля 2022 г. № 742.
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Согласно решению, на выплату дивидендов в госбюджет НАК направит не 95% прибыли, а только 30%.
Так, 65% чистой прибыли в размере 8,5 млрд гривен направляется на закупку природного газа для подготовки к отопительному сезону 2022/23 года.
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Еще 30% чистой прибыли в размере 3,9 млрд гривен направляется на выплату дивидендов в государственный бюджет (ранее — 12,4 млрд гривен).
Кроме того, 5% прибыли в размере 650 млн гривен направляется в резервный капитал.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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