Правительство отказалось от дивидендов «Нафтогаза»: на что пойдут миллиарды — Finance.ua

Правительство отказалось от дивидендов «Нафтогаза»: на что пойдут миллиарды Сегодня 11:29 — Казна и Политика

Правительство отказалось от дивидендов «Нафтогаза»: на что пойдут миллиарды

Кабинет министров изменил распределение чистой прибыли НАК «Нафтогаз Украины» за 2021 год и размер годовых дивидендов. Компании оставили 8,5 млрд гривен на закупку газа.

Об этом свидетельствует распоряжение от 1 июля 2022 г. № 742

Согласно решению, на выплату дивидендов в госбюджет НАК направит не 95% прибыли, а только 30%.

Так, 65% чистой прибыли в размере 8,5 млрд гривен направляется на закупку природного газа для подготовки к отопительному сезону 2022/23 года.

Еще 30% чистой прибыли в размере 3,9 млрд гривен направляется на выплату дивидендов в государственный бюджет (ранее — 12,4 млрд гривен).

Кроме того, 5% прибыли в размере 650 млн гривен направляется в резервный капитал.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.