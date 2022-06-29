В «Нафтогазе» объяснили, почему украинцы снова стали получать по две платежки за газ — Finance.ua

В «Нафтогазе» объяснили, почему украинцы снова стали получать по две платежки за газ Сегодня 12:00 — Личные финансы

В «Нафтогазе» объяснили, почему украинцы снова стали получать по две платежки за газ

В газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» объяснили, почему украинцы снова стали получать по две платежки за газ.

Об этом говорится в сообщении компании на странице Facebook.

«Большое количество наших клиентов уже получили напечатанную платежку за газ и еще одну — за транспортировку. Для некоторых это стало сюрпризом, ведь предыдущий поставщик присылал всего одну», — сказано в сообщении.

Как объясняет «Нафтогаз», оплата газа и его доставка разделена еще с января 2020 года в рамках реформы газового рынка. Именно тогда был принят закон, предусматривающий, что продавать газ и доставлять его потребителю должны разные компании.

Следовательно, каждый месяц потребители получают две платежки за газ:

за доставку/распределение газа (от оператора ГРС);

за потребленный газ (от поставщика — ГК «Нафтогаз Украины»).

Нужно ли теперь платить больше:

плата за транспортировку или распределение газа не является ни новым, ни дополнительным платежом.

Тариф на распределение газа отличается в каждой области. Например, в Днепропетровской — 1,26 грн за 1 куб. м в месяц (без НДС), а в Закарпатье эта же услуга стоит 1,99 грн (без НДС).

Справка Finance.ua:

потребители, ранее получавшие природный газ от 17 поставщиков под брендом «Твій газзбут» и ООО «Одесагаз-Постачання» и проводили оплаты через 104.ua, получат счета за май от ГК «Нафтогаз Украины». Заключать дополнительные договоры не нужно, так как переход произошел автоматически;

коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» дало разъяснение относительно начислений за тепловую энергию для приготовления горячей воды и работы полотенцесушителей;

во время действия военного положения запрещено отключать потребителей от каких-либо коммунальных услуг за неуплату, а также начислять пеню и другие виды штрафов. Однако когда закончится военное положение, за коммунальные услуги придется рассчитываться.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.