В «Нафтогазе» объяснили, почему украинцы снова стали получать по две платежки за газ — Finance.ua

В «Нафтогазе» объяснили, почему украинцы снова стали получать по две платежки за газ
В газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» объяснили, почему украинцы снова стали получать по две платежки за газ.
Об этом говорится в сообщении компании на странице Facebook.
«Большое количество наших клиентов уже получили напечатанную платежку за газ и еще одну — за транспортировку. Для некоторых это стало сюрпризом, ведь предыдущий поставщик присылал всего одну», — сказано в сообщении.
Как объясняет «Нафтогаз», оплата газа и его доставка разделена еще с января 2020 года в рамках реформы газового рынка. Именно тогда был принят закон, предусматривающий, что продавать газ и доставлять его потребителю должны разные компании.
Следовательно, каждый месяц потребители получают две платежки за газ:
- за доставку/распределение газа (от оператора ГРС);
- за потребленный газ (от поставщика — ГК «Нафтогаз Украины»).
Нужно ли теперь платить больше:
- плата за транспортировку или распределение газа не является ни новым, ни дополнительным платежом.
Тариф на распределение газа отличается в каждой области. Например, в Днепропетровской — 1,26 грн за 1 куб. м в месяц (без НДС), а в Закарпатье эта же услуга стоит 1,99 грн (без НДС).
Справка Finance.ua:
- потребители, ранее получавшие природный газ от 17 поставщиков под брендом «Твій газзбут» и ООО «Одесагаз-Постачання» и проводили оплаты через 104.ua, получат счета за май от ГК «Нафтогаз Украины». Заключать дополнительные договоры не нужно, так как переход произошел автоматически;
- коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» дало разъяснение относительно начислений за тепловую энергию для приготовления горячей воды и работы полотенцесушителей;
- во время действия военного положения запрещено отключать потребителей от каких-либо коммунальных услуг за неуплату, а также начислять пеню и другие виды штрафов. Однако когда закончится военное положение, за коммунальные услуги придется рассчитываться.
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