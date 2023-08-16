Правительство ослабило контроль за ценами на социально значимые продукты — Finance.ua

Правительство ослабило контроль за ценами на социально значимые продукты Сегодня 17:32

Кабмин снизил периодичность проведения мониторинга потребительских цен на социально значимые товары.

Соответствующие изменения были внесены в распоряжение «О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков», принятому в январе 2022 года, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно обновленному распоряжению правительства, Государственная служба статистики будет теперь проводить мониторинг потребительских цен на социально значимые товары не ежедневно, а еженедельно.

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Кроме того, отменена норма о том, что Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей еженедельно проводит анализ задекларированных розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Справка Finance.ua:

контроль за ценами на социально значимые товары в Украине возобновили весной 2020 года после введения карантина из-за вспышки острореспираторной инфекции COVID-19. Меры были усилены в начале 2022 года;

в июле 2023 года Кабмин продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров, однако сократил список;



согласно постановлению № 650 «О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечении стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения», был установлен предельный уровень торговой надбавки (наценки) на уровне 10% на муку пшеничную высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, куриные яйца категории С1, птица (тушки куриные, четверти тушки куриные), батон и подсолнечное масло рафинированное;



из перечня исключены: сахар-песок, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта муки) и масло сливочное жирностью 72,5%.



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Економічна Правда По материалам:

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