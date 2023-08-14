Продукты питания остановили рост потребительских цен — Юрий Лупенко Сегодня 21:00 — Личные финансы

Продукты питания остановили рост потребительских цен — Юрий Лупенко

В июле 2023 года потребительские цены на продукты питания уменьшились по сравнению с июнем на 2,1%, тогда как еще в июне против мая они выросли на 0,1%.

В результате потребительские цены уменьшились против предыдущего месяца впервые с августа 2021 года.

Об этом сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко, комментируя обнародованные Государственной службой статистики Украины индексы цен на потребительском рынке в июле 2023 года.

По его словам, торможение темпов роста потребительских цен на продукты питания произошло преимущественно за счет падения их уровня:

на овощи (-18,2% против июня),

яйца (-4,1% к маю),

фрукты (-1,3%),

масло подсолнечное (-0,8%),

макаронные изделия (-0,2%),

а также хлеб и хлебопродукты (-0,1%).

Сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (+1,4% по сравнению с июнем), рыбу и продукты из рыбы (+0,7%).

Также в июне уменьшение сменилось ростом цен на сыры (+0,3% против -0,5% к маю), масло (+0,3% против -0,1%), молоко (+0,2% против -0, 5%). Также возобновился рост цен на сахар: +1,2% против нулевого прироста в июне, сообщил ученый. То есть июль оправдал ожидания ученых Института аграрной экономики по поводу уменьшения потребительских цен под давлением поступления продуктов нового урожая, в первую очередь овощей.

Также подтвердились прогнозы возможного возобновления роста потребительских цен в июле на переработанные продукты питания и продукты животноводства в связи с подорожанием электроэнергии и горючего, что может остановить тенденцию к падению потребительских цен уже в августе.

Agravery По материалам:

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