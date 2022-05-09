Правительство определило три пункта пропуска для авто, приобретенных гражданами за границей — Finance.ua

Правительство определило три пункта пропуска для авто, приобретенных гражданами за границей

Сегодня 11:27 — Личные финансы

Правительство определило три пункта пропуска для авто, приобретенных гражданами за границей

Кабинет Министров определил три пункта пропуска для перемещения транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины. Это «Устилуг», «Грушев» и «Малый Березный».

Об этом свидетельствует распоряжение от 3 мая 2022 г. № 354-р

Согласно документу, перемещение осуществляется в:

пункте пропуска через государственную границу для международного пассажирского автомобильного сообщения «Устилуг»;

международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Грушев»;

международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Малый Березный».

Напомним, в марте Верховная Рада приняла закон об освобождении от пошлин и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, ввозимые гражданами.

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